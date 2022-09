L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha demanat retirar de la venda un lot de crispetes amb sal comercialitzada per Dia que no adverteix en el seu etiquetatge que conté proteïnes de la llet, per la qual cosa adverteix d'aquesta circumstància a les persones al·lèrgiques.

Es tracta del producte Snack Maniac Crispetes amb sal, empaquetat en una bossa de plàstic, amb el número de lot 22213 i amb data de consum preferent 31 de gener de 2023. Segons la informació disponible, s'ha distribuït a les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Catalunya, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Madrid i Comunitat Valenciana, a les quals han requerit que verifiquin la retirada dels productes afectats. Com a mesura de precaució, l'agència de seguretat recomana a aquelles persones amb al·lèrgia a les proteïnes de la llet que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat, s'abstinguin de consumir-lo. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha tingut coneixement a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) d'una notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries de Catalunya. Explica que la informació inclosa és resultant de l'autocontrol de la mateixa empresa fabricadora, que ha comunicat la incidència a les autoritats competents i als seus clients, en compliment de la legislació i a fi de no posar a la disposició de la població aliments no segurs.