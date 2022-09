Un estudi aporta llum sobre la relació entre la fase del cicle menstrual en el moment de la vacunació contra la covid-19 i possibles alteracions posteriors per la vacuna. Concretament, un estudi coordinat pel CSIC afirma que vacunar-se contra la covid-19 després de l'ovulació podria evitar alteracions mentre que fer-ho abans d'ovular pot comportar l'efecte contrari. Les conclusions s'han extret després d'analitzar més de 1.800 cicles de 371 usuàries amb les dades recollides a través d'una aplicació mòbil, App Lunar, entre setembre del 2020 i febrer del 2022. Destaca que entre les usuàries vacunades a la fase fol·licular -abans de l'ovulació-, l'11% va experimentar un increment de la durada del cicle menstrual de més de 8 dies.

Són dades analitzades per investigadors de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC) i recopilades en un estudi publicat a la revista 'American Journal of Obstetrics and Gynecology'.

L'estudi ha estat desenvolupat conjuntament per investigadors del IIIA-CSIC, de la Universitat de Ginebra, de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau i de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). "És el resultat d'un projecte conjunt i multidisciplinari, ja que l'aplicació per a mòbil App Lunar va aportar les dades anonimitzades de les usuàries, els nostres companys del servei de ginecologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau van assenyalar la direcció clínica cap a la qual calia mirar, i des de l'IIIA aportem la capacitat analítica per trobar patrons en aquestes dades", explica Borja Velasco, coordinador del projecte i investigador a l'IIIA-CSIC i a AQuAS.

La col·laboració ciutadana, imprescindible

L'origen de l'estudi es troba en els comentaris que diverses dones vacunades van compartir a les xarxes socials a l'inici de la vacunació, per explicar que havien patit alteracions en la regla després de vacunar-se contra la covid-19. Davant la manca de dades, App Lunar, una aplicació de mòbil per a la monitorització del cicle menstrual, va incorporar una nova funcionalitat per registrar, de manera voluntària, la dosi, la marca i el país on s'havia rebut la vacuna. Entre les seves usuàries, es van escollir 371 perfils anònims que van registrar com a mínim cinc cicles menstruals consecutius, i que estaven en el tercer cicle en el moment de la vacunació.

Per analitzar les dades, aquest estudi publicat a la revista American Journal of Obstetrics and Gynecology es va basar en el mètode epidemiològic conegut com a Self-Controlled Case Series, en què és el mateix subjecte qui compara els cicles anteriors i posteriors al moment de la vacunació. Per això, les variables que es van indicar van ser la durada del cicle, la durada del període de la menstruació i les variacions en el sagnat i en la intensitat del dolor. Finalment, es va fer un cribratge dels resultats segons la fase del cicle en què s'havien vacunat les usuàries.

Es va observar que les persones que s'havien vacunat durant la fase fol·licular, és a dir, abans de l'ovulació, presentaven un increment mitjà de la durada del cicle d'un dia, mentre que les persones que s'havien vacunat durant la fase lútia no presentaven cap increment", destaca Velasco. Entre les usuàries vacunades a la fase fol·licular, l'11% va experimentar un increment de la durada del cicle menstrual de més de 8 dies.

Davant d'aquestes dades, l'estudi destaca la importància de la fase del cicle menstrual en el moment de la vacunació per minimitzar les alteracions del cicle esmentat, i conclou que la vacunació durant la fase lútia evitaria el potencial augment de la durada del cicle menstrual.