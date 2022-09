Catalunya vacunarà de l’herpes zòster les persones grans de 65 i 80 anys

Catalunya és la primera comunitat autònoma a incorporar al calendari vacunal d’aquest any tres vacunes: la de l’herpes zòster en persones de 65 i 80 anys, la del virus del papil·loma humà en nens de sisè de primària i la del pneumococ en les persones de 65 anys. La Conselleria de Salut va presentar l’actualització del calendari vacunal, que ha suposat una inversió de 25 milions, així com una «potenciació» de les vacunes al territori, segons va explicar la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.

La gran novetat és la incorporació de la vacuna de l’herpes zòster a persones de 65 i 80 anys. Des del març, Salut vacunava persones de risc, com immunodeprimits, però ara es posarà també els més grans d’aquestes edats. El fet que només sigui als de 65 i 80 anys pot estar relacionat amb l’elevat cost del fàrmac: la conselleria ha comprat 130.000 dosis per a aquests dos grups que han costat 17.576.000 euros.

A més, aquest any Catalunya, com ja va anunciar fa mesos, vacunarà del virus del papil·loma humà els nens de sisè de primària. Des del curs 2007-2008, vacunava les nenes, però ara també els inclourà a ells. Salut ha comprat 67.000 dosis per 3.315.000 euros. «Vam veure que en les nenes d’11 i 12 anys vacunats hi va haver una reducció del 60% de les berrugues anogenitals. I aquesta vacuna ha donat protecció indirecta a nens i homes, en els quals es va reduir entre un 4% i un 6% les berrugues genitals», va destacar Cabezas.