El grup de recerca TechnoSperm de la UdG ha demostrat que quan l'ADN de l'esperma està malmès el desenvolupament de l'embrió està en risc. És la primera troballa d'un projecte científic finançat per la Fundació La Marató de TV3. Els resultats inicials de la recerca s'han publicat a la revista Biological Research. Fins ara es coneixia que, encara que l'ADN de l'esperma presenti danys, la fecundació és possible però el progrés d'una nova vida és dificultós. L'equip de TechnoSperm ha evidenciat, amb experiments al laboratori, que en aquests casos es compromet l'evolució de l'embrió durant les etapes inicials. Per això, els investigadors recomanen incloure l'anàlisi de l'ADN de l'esperma sempre que es comenci un tractament de fertilitat.

L'espermatozoide i l'òvul són les dues cèl·lules encarregades d'aportar la informació genètica (ADN) per formar un nou individu. La infertilitat apareix quan no s'aconsegueix la fecundació o el desenvolupament de l'embrió s'atura. Actualment, a nivell mundial, la infertilitat afecta entre el 8 i el 12% de les parelles. En la meitat dels casos, la causa de la infertilitat és masculina i, de fet, en els últims 40 anys, aquesta ha augmentat en un 50-60 %. La infertilitat masculina per causa genètica és una de les menys estudiades. En aquests casos, l'ADN de l'espermatozoide conté la meitat de la informació necessària per crear una nova vida. A dia d'avui, però, es desconeix exactament com el dany a l'ADN de l'espermatozoide pot afectar la fecundació i el desenvolupament de l'embrió. En aquest context, el grup de recerca TechnoSperm està investigant aquesta problemàtica gràcies al finançament de La Fundació La Marató de TV3 de l'edició del 2019. El projecte explora com el dany en determinades regions de l'ADN de l'espermatozoide condiciona la seva capacitat de fecundació i el desenvolupament dels embrions en etapes molt inicials. Amb aquesta finalitat, els autors de l'estudi han dut a terme experiments de fecundació in vitro en models animals. Els resultats indiquen que el dany a l'ADN de l'espermatozoide no impedeix la fecundació de l'òvul però, en canvi, té un efecte negatiu sobre el desenvolupament de l'embrió primerenc. Aquests resultats posen de manifest la rellevància d'analitzar el dany a l'ADN espermàtic abans d'iniciar els cicles de fecundació in vitro en casos d'infertilitat.