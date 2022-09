Girona acull un concert a benefici de l’Associació contra el Càncer

El Teatre Municipal de Girona acollirà diumenge el Concert de Gòspel contra el Càncer a càrrec dels Gospelians de Girona per recaptar fons per a l’Associació Contra el Càncer. Les entrades es poden comprar al web bit.ly/GospelContraelCancer i els preus són de 25€ (Platea) i 20€ (a la zona de la llotja i l’amfiteatre). L’import íntegre de les entrades, anirà destinat a l’Associació Contra el Càncer a Girona, per continuar millorant la vida dels pacients i de les seves famílies, així com per trencar les desigualtats presents en la malaltia.