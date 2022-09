Podem complir 125 anys en plena forma amb una dieta sana, un exercici físic adequat a l'edat, una intensa gimnàstica mental, més de sis hores diàries de son i una vida social rica envoltats de bons familiars i amics. Aquesta és la recepta que des de fa anys prescriu la biòloga Coral Sanfeliú, experta en antienvelliment i neurodegeneració del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) de Barcelona que aconsella també gaudir del pas dels anys protegint el nostre cervell amb passejos per zones verdes per a minorar o retardar els símptomes de malalties ara incurables com l'Alzheimer.

Acostumada a assajar tota mena de beuratges científics per a combatre les fallades que ens condueixen a l'àmbit ombrívol de la demència senil i de l'Alzheimer, la investigadora Sanfeliú riu dels gurus de Silicon Valley que auguren la immortalitat que ella no veu possible, ni tampoc interessant. La doctora, això sí, convida a beure cada dia una copa de vi mentre prossegueix les seves indagacions sobre els beneficis del revesratrol i la melatonina, fàrmacs que han demostrat la seva eficàcia a l'hora de retardar aquestes malalties.

Una copa de vi

El resveratrol és la molècula del vi, així que una copa de vi al dia no va malament. La melatonina és l'hormona del son. Dormir bé, més de sis hores i menys de deu, és fonamental per a la nostra salut mental. "Estem a més estudiant noves vies moleculars per a crear fàrmacs que protegeixin les neurones i aquí apareix la sirtuïna 1, una proteïna que activa la memòria, i analitzem una altra sèrie de factors tròfics per a la supervivència de les neurones", assegura la científica.

Sanfeliu i José Luis Trejo, també investigador del CSIC, signen un llibre en el qual presenten les evidències científiques de com l'activitat física i esportiva modela el cervell humà i expliquen els efectes beneficiosos de l'exercici sobre la cognició, l'estat d'ànim i la salut cerebral a totes les edats.

Al llarg del text els investigadors s'endinsen en els mecanismes genètics, moleculars i cel·lulars que sustenten els innombrables beneficis de l'exercici per al nostre cervell. “Entre altres efectes positius, produeix un increment de la capacitat cognitiva i de la formació de neurones noves; fa créixer el flux sanguini en el cervell i el consum d'oxigen per les cèl·lules neurals; incrementa la funcionalitat i disponibilitat de neurotransmissors clau; i indueix neuroprotecció en totes les àrees cerebrals analitzades fins avui”, afirmen Sanfeliu i Trejo. “Això s'ha demostrat tant en animals de laboratori com en éssers humans”, afegeixen.

Els beneficis de l'exercici físic s'hereten

A part de les conseqüències directes, l'esport produeix també efectes indirectes, com ocorre amb els individus que es beneficien de l'exercici físic que van realitzar els seus progenitors. Estudis recents han demostrat que els efectes cognitius i emocionals de l'exercici en animals de laboratori són heretables per la següent generació. “En les cries sedentàries de ratolins de pares corredors hi havia més neurones noves, que eren més actives, igual que els seus circuits, i, en conseqüència, els subjectes tenien més capacitat d'executar amb èxit les tasques conductuals. Això ens indica que la transmissió d'efectes adquirits per la pràctica de l'exercici físic és epigenètica”, detallen els investigadors.

Teràpia contra l'envelliment

L'exercici físic també pot constituir una via per a fer front a l'envelliment. De fet, s'ha provat que és una de les teràpies no farmacològiques més efectives. “Diversos estudis de poblacions han demostrat que l'activitat física disminueix la mortalitat per totes les causes en adults de 50 a 70 anys”, observa Coral Sanfeliu.

A més, millora l'evolució de determinades malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer, alhora que retarda l'edat a la qual es manifesten i l'aparició de símptomes. “El retard en l'aparició d'aquesta patologia amb una vida físicament activa és indiscutible. Fins i tot s'ha demostrat que l'activitat física disminueix els marcadors patològics que apareixen en la fase silent de la malaltia, la que es desenvolupa prèviament a l'aparició de qualsevol símptoma de pèrdua de memòria”.

La llarga llista de beneficis de l'exercici inclou igualment el benestar psicològic. Els múltiples canvis hormonals de l'organisme induïts per l'exercici físic, com l'augment de la secreció d'endorfines que proporcionen benestar i regulen l'estrès, provoquen un millor equilibri dels neurotransmissors i l'augment de la funcionalitat cerebral. Tot això millora l'estat d'ànim, l'autoestima i l'harmonia psicològica en el seu conjunt, conclouen els científics.