Els trastorns de creixement no es veuen com a problemes de salut

Uns 200.000 menors de 15 anys presenten talla baixa relacionada amb trastorns del creixement a Espanya, però això no és percebut per la majoria dels pares com un problema de salut, fet pel qual els diagnòstics arriben tard i el tractament es retarda derivant en complicacions a l’edat adulta.

Així ho revela una enquesta nacional realitzada per la companyia farmacèutica Novo Nordisk a un centenar de pares de nens amb problemes de creixement en coordinació amb la Federació Espanyola Síndrome de Noonan i altres Rasopaties (Federas), que constata que el 81,1% dels participants coneixia «poc o molt poc» sobre els trastorns de creixement abans del diagnòstic del seu fill. Aquesta desinformació fa que no es doni a l’alçada dels nens la importància que requereix, fet pel qual Novo Nordisk ha llançat un web per educar, informar i sensibilitzar els pares sobre els trastorns del creixement.