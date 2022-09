Febre, mal de cap i de gola i la sensació d'haver estat atropellat per un camió. Són els símptomes més habituals de la grip però també de la COVID-19. Per a distingir si el que tenim ens ho està provocant el SARS-CoV-2 o alguna de les variants ja conegudes del virus de la grip, els laboratoris han desenvolupat el primer autotest que diferencia entre els dos virus sense necessitat de fer-nos dues proves ni acudir a un especialista.

Les farmàcies ja han rebut les primeres unitats d'aquests tests que s'assemblen, i molt, als que es fan servir per a determinar si ens hem contagiat de coronavirus. "El funcionament realment és el mateix, prenem la mostra amb l'hisop en les fosses nasals, el posem en el reactiu i tirem les gotes que ens indiqui el fabricant en el lloc indicat", explica Juan Torres que posseeix una farmàcia a València. En aquest cas, en comptes d'un forat per a obtenir un resultat, hi ha dos: un per a covid i un altre per a grip.

Una vegada el líquid s'aboca en el forat, com en els tests d'autodiagnòstic covid que ja formen part de la nostra farmaciola, el reactiu s'acoloreix i ha d'aparèixer una línia de control marcada amb una C majúscula. Al cap de 15 minuts es pot ja llegir el resultat definitiu. El test no sols ens diferencia entre l'un o l'altre virus sinó que també determina si la variant de la grip, d'haver-nos contagiat, correspon a grip A o grip B.

"Realment és una novetat perquè nosaltres en farmàcia mai hem tingut una prova autodiagnòstica per a saber si es tenia grip", explica el farmacèutic. Amb tot, se sigui positiu en una infecció o altra, "les mesures de prevenció a prendre han de ser les mateixes, distància, mascaretes i normes bàsiques d'higiene" i acordar-nos que qualsevol de les dues infeccions pot suposar un greu problema a persones immunodeprimides o persones grans fràgils.

Preu taxat

A la farmàcia de Juan Torres tenen unitats d'aquests tests (que comercialitzen diversos laboratoris) des de principis de setembre si bé encara no n'han venut cap. "És aviat, aquí encara no hi ha grip i la venda de test de covid ha baixat molt a mesura que ha baixat la circulació del virus", explica el farmacèutic. Però a mesura que arribi el fred de la tardor i hivern i els virus tornin a campar a plaer en els ambients tancats (i sense mascareta), s'espera que el coronavirus torni a circular i que els tests de covid tornin a ser un dels articles més demandats en el taulell de les farmàcies.

Els experts desconeixen encara si ens enfrontarem a una nova gran onada (fet que dependrà bàsicament de si el coronavirus muta suficient) però del que sí que estan advertint és que, després de gairebé dos anys en blanc, la grip tornarà a circular, d'aquí ve que estiguin recomanant vacunar-se aquesta tardor també de grip.

Si els dos virus circulen, és més probable que aquests tests siguin els triats pels clients a les farmàcies per sobre dels que només detecten covid, però el que segurament decantarà la balança és que aquesta prova doble es vendrà al mateix preu taxat posat pel Govern per als tests covid, 2,94 euros. "Rebem una circular avisant-nos: en ser un test covid, independentment que detecti també la grip, el preu està també taxat al que es va posar en el seu moment", explica el farmacèutic.