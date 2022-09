Des de fa uns anys s'ha instaurat que el darrer diumenge del mes de setembre se celebri el Dia Mundial de la Sordesa amb l'objectiu de conscienciar sobre les necessitats particulars que tenen les persones que pateixen sordesa. S'estima que 1 de cada 10 persones del món patirà alguna disfunció auditiva al llarg de la seva vida i, si bé és cert que cada vegada hi ha més avenços tecnològics que, en determinats casos, permeten recuperar l'audició, encara queda molt camí per recórrer. En dies com aquests cal que es visualitzin més que mai les necessitats de les persones sordes o pateixen alguna deficiència en l'audició. El mercat ofereix diferent tecnologia que pot canviar o millorar la salut i el benestar d'una persona que pateix alguna disfunció. Actualment, hi ha molts aparells auditius, molt discrets estèticament i que permeten gaudir d'un bon so.

Sonor, l'atenció personalitzada a cada client

Sonor és el gabinet auditiu amb més antiguitat de Girona, molt a prop de celebrar els 50 anys a la ciutat. En aquest període de temps han atès a més de 5000 clients satisfets. La clau del seu èxit és l’atenció personalitzada a cada client, analitzant prèviament les seves necessitats amb base a la seva activitat i el seu entorn social. D’aquesta manera, adapten els audiòfons que millor resultat donin, el que garanteix l’èxit en l’adaptació des del primer dia. A més a més, a Sonor fan el seguiment de l’usuari durant tota la vida útil dels seus audiòfons per ajustar-los a l’evolució auditiva del pacient i així assegurar-nos que la seva qualitat de vida no es veu afectada en cap moment.

La clau d’una bona adaptació està en els nombrosos ajustos que es poden fer als audiòfons i personalitzar-los a cada pacient, amb l’objectiu de treure-li el màxim partit als seus dispositius. La recompensa és comprovar com és el gabinet líder a Girona i en el gran nombre de pacients que ens són fidels a Sonor, i recomanen els seus serveis a familiars i amics.

"Per algú que ha nascut i s’ha criat a Girona és una enorme alegria veure com el negoci que van crear els seus pares, segueix creixent i que compte amb la confiança de tants clients. Anar pel carrer i saludar a totes aquelles persones a les quals has ajudat a sentir millor és una gran satisfacció", ens explica Carla Castel, audiòloga i gerent de Sonor Audífonos.

Cottet Òptica i Audiologia, líder en la salut visual i auditiva

Cottet Òptica i Audiologia, és una empresa familiar fundada el 1902, amb 120 anys d’història, líder en el sector de la salut visual i auditiva. Disposa dels millors especialistes, i les últimes novetats en audiòfons, ajudes auditives, ulleres graduades, ulleres de sol, esportives i lents de contacte, per a oferir el millor servei i experiència a tots els seus clients. Disposen de 37 centres a nivell nacional, i un renovat centre a Girona, al carrer Joan Maragall, 21 amb telèfon. 972 21 97 30.

Els experts de Cottet Òptica i Audiologia en el dia Mundial de la Sordesa, incideixen en el fet que la revisió auditiva és la clau, per trobar el tractament més adequat i millorar la salut mental i el benestar de la població amb pèrdua auditiva. Els professionals a Cottet indiquen que "la pèrdua auditiva no tractada genera aïllament social, alguna cosa que s'ha vist agreujada amb l'ús de màscares al no poder llegir els llavis de les persones del nostre entorn", afirmen.

Comptar amb solucions auditives com audiòfons, implants coclears o altres dispositius d’ajuda, aporta beneficis a la vida dels afectats i permet millorar la productivitat, en facilitar la comunicació amb l’entorn.

A Cottet, per celebrar el dia Mundial de la Sordesa, ofereixen revisions auditives gratuïtes a tots els clients durant l’última setmana de setembre. Pots demanar cita online aquí o consultar tots els seus centres aquí.

Audioson, 9 centres auditius especialitzats

A Audioson estan especialitzats en el diagnòstic auditiu i en l’adaptació d’audiòfons, analitzen i donen solucions eficients a les persones que no hi senten bé.

Audioson va néixer l’any 1987 a Girona, on actualment estan ubicats al ben mig de la ciutat, a la plaça Catalunya número 9. Fa també anys van obrir a Olot, més tard a Vic, Banyoles, La Bisbal, Berga, Santpedor i més recentment a Figueres i a Sant Feliu de Guíxols.

És un negoci familiar, focalitzat totalment en el client i el seu benestar, per això aposten per un producte contrastat, que doni garanties de bon funcionament. Són distribuïdors exclusius d’audiòfons Philips i preferents de Phonak.

El que també els diferencia, i pel que aposten fermament, és el servei, i sobretot un servei personalitzat, el més proper possible al client. Si s'han de desplaçar perquè el seu client no es pot traslladar hi van. Si el client valora la garantia li cobreixen tot durant 3 anys i donen cobertura per trencament, robatori o pèrdua. Si el client demana facilitats de pagament li financen sense interessos. I si el client no està convençut al 100% li deixen a prova l’audiòfon perquè s’acabi de convèncer.

Així que us conviden que truqueu al telèfon gratuït 900 239 329 o aneu a Audioson per a reservar una primera visita gratis. Podeu contactar també per Instragram i Facebook.

Audika España recomana les revisions periòdiques per evitar pèrdues d'audició

Què significa tenir pèrdua d'audició? Quan una persona no és capaç de sentir tan bé com ho feia abans o percep que l'audició és millor d'una oïda que d'un altre és el que anomenem pèrdua auditiva. No obstant això, cal no confondre-ho amb sordesa, que és quan una pèrdua d'audició és tan profunda que no se sent res o molt poc.

La pèrdua d'audició o hipoacúsia és un fet molt comú, ja que, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), en el món afecta 1.500 milions de persones.

En nombroses ocasions, els signes de pèrdua auditiva són molt subtils, fet que dificulta el diagnòstic. Quan una persona comença a perdre audició sol ser de manera gradual. Al no reaccionar, la persona es va acostumant a aquest nou nivell d'audició. En aquest punt és important la missió dels familiars o amics que són els qui solen donar la veu d'alarma.

Per a poder detenir una pèrdua auditiva i posar una solució a temps és convenient realitzar-se un test auditiu per a conèixer el nivell d'audició. A més, Audika España, referents de l'audició a nivell internacional, recomana les revisions periòdiques per a afavorir la detecció precoç i evitar així que la pèrdua d'audició es converteixi en greu.