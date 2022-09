El sol de l'estiu, la calor, l'aigua de la piscina, la sal... tots són factors que influeixen en la pell. Després d'unes vacances merescudes, l'arribada del setembre i el canvi d'estació és el moment idoni de continuar amb la cura de la pell.

La pell és l'òrgan més gran del cos que reflecteix l'estat de salut i s'encarrega de protegir l'organisme de factors externs com ara substàncies químiques o bacteris. Ens brinda un aïllament i protecció davant d'agressions externes com poden ser la calor, el fred o la radiació ultraviolada.

Una exposició excessiva als raigs ultraviolats o UV pot provocar cremades solars, que fan malbé les cèl·lules i fins i tot poden desencadenar càncer de pell.

Durant el període estival la nostra pell s'exhibeix més que mai a la radiació solar, que sumada a altres factors com el clor de les piscines, pot tenir efectes negatius sobre la dermis.

La pell et parla

Amb quina freqüència escoltes la teva pell? En quin estat està la pell després de l'estiu? Pots analitzar si té èczemes, si està irritada, tibant, greixosa o deshidratada. Els signes que ens transmet la pell són fàcils d'interpretar tenint en compte els possibles estats.

"La pell no és moda, és salut", alerten des de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV). El bronzejat s'origina perquè l'exposició a la llum solar fa que la pell produeixi més melanina i s'enfosqueixi. En certa mesura i amb control, és a dir, amb quantitats limitades, la vitamina D és beneficiosa.

La Vitamina D es pot obtenir mitjançant dues fonts: a través de l'alimentació o a través de la producció endògena pel propi cos en exposar-se al sol. No obstant això, cal tenir en compte que a partir dels 15 minuts aproximadament es paralitza la síntesi de vitamina D.

Amb el pas del temps, la regeneració cel·lular empitjora. No només pel pas dels anys, també pel dany solar, destruint fibres, enfonsant la pell, provocant arrugues, taques, flacciditat i manca de lluminositat. Com podem aconseguir un millor aspecte per a la nostra pell?

5 cures per mantenir el millor aspecte de la pell

Hidratació . A la tornada de l'estiu és el moment d'oxigenar i hidratar la pell cada dia, especialment els que pateixen algun tipus de dermatosi. Des de l'AEDV recomanen evitar els rentats excessius, preferiblement amb aigua tèbia i no utilitzar productes agressius. "Cal tenir en compte que la pell perd un 25% de la seva hidratació natural durant la dutxa". L´àcid hialurònic i el retinol són dos innegociables per atrapar l´aigua i mantenir la hidratació. Altres experts recomanen alguns tractaments com la mesoteràpia, 'peelings' químics o llum polsada intensa, una tecnologia lumínica capaç de minimitzar les empremtes que deixa a la nostra pell l'estiu, l'estrès o el pas dels anys.

Exfoliació . L'augment de la producció de seu, degut a canvis hormonals o a l'estrès, juntament amb la dilatació de porus, afavoreix l'aparició de grans. Una correcta exfoliació té infinits beneficis: elimina cèl·lules mortes, arrossega impureses i brutícia acumulades, estimula la renovació cel·lular, neteja els porus i aporta lluminositat.

Protecció solar . Limitar en la mesura que sigui possible l'exposició al sol evitant les hores centrals, i si s'escau, fer servir un protector solar de factor alt (SPF50). Per a un ús correcte del protector solar s'ha d'aplicar 30 minuts abans de l'exposició i repetir-lo cada 2 o 3 hores.

Dieta saludable i prescindir d'alcohol i tabac, ja que generen productes oxidatius que fan malbé les cèl·lules cutànies. L'alimentació s'ha de mantenir equilibrada gràcies a la combinació de diversos nutrients que es poden trobar en fruites que aportin vitamina C, provitamina A, fibra, diferents minerals i diferents antioxidants, així com verdures i hortalisses, peix, carn i ous que continguin proteïna per evitar la pèrdua del to muscular i la caiguda de la dermis. Igual que arrossos, llegums i fruita seca que aporten vitamina B i E, respectivament.

Rutina cosmètica. Ús de rutines cosmètiques amb principis actius que ajuden a regenerar la pell igual que mantenir una higiene cada matí i nit a casa. Recordeu que la salut de la nostra pell és essencial i reflecteix l'estat del nostre interior.

L'únic truc per preparar la pell per al sol o recuperar-la després de l'estiu és tenir-ne cura

