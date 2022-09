Dels antivirals a les vacunes: així va disparar la pandèmia el mercat de medicaments falsos

La falsificació de fàrmacs i productes sanitaris ha adquirit una nova dimensió amb la pandèmia de coronavirus. Des del més bàsic, les mascaretes, fins als antivirals, passant per les vacunes. Productes que, en països amb ferris controls i dins de l’entorn europeu, és molt més difícil que entrin en el canal farmacèutic però que es mouen amb facilitat a Internet. Així consta en un informe del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCOF), publicat recentment. Clàssics com les pastilles contra la disfunció erèctil, el tabaquisme, l’obesitat, els trastorns de la son o els anabolitzants segueixen encapçalant el rànquing de més buscats i, gairebé sempre, són falsos. Amb dades de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) del 2021, durant aquell any es van dur a terme un total de 466 actuacions en relació amb medicaments il·legals.

La venda de fàrmacs falsos per Internet, influencers que promouen l’ús d’antibiòtics sense recepta a les xarxes socials, l’existència de publicitat enganyosa i pseudoteràpies, les aplicacions mòbils fraudulentes, la proliferació de fake news sobre salut... només són alguns dels perills que posen en perill la seguretat del pacient a l’entorn digital i que preocupen els apotecaris.

Diferents experts han tornat a posar sobre la taula la necessitat de comptar amb un pla nacional que eviti la venda il·legal de medicaments, les falsificacions, el control de la publicitat enganyosa, la proliferació de plataformes que trenquen la seguretat de la cadena i les fake news a Internet.

Medicaments amb recepta

Segons explica Carlos Fernández Moriano, responsable de l’àrea de divulgació científica del CGCOF, els medicaments -llevat de productes que no requereixen recepta- estan regulats per les autoritats sanitàries. Però, quan aquests fàrmacs s’adquireixen a Internet -tant a webs com a plataformes tipus Wallapop- es perd tant la garantia que es dispensin al preu regulat com la de la seva autenticitat, que assegura el canal farmacèutic. Moriano al·ludeix, per exemple, a pàgines que es revesteixen d’assessors de salut i ofereixen medicaments que no es poden adquirir sense recepta.

A Espanya, explica, només es poden vendre per Internet medicaments que estiguis prescrits per un metge i sempre que els dispensi, a distància, un web d’una farmàcia autoritzada. «Sempre que es publiciten medicaments sense recepta, són falsos», puntualitza, tret que es tracti d’un fàrmac que s’hagi «tret del canal per mètodes il·legals». Fa referència, per exemple, el cas d’anabolitzants que es mouen al món dels culturistes. De manera il·lícita, és clar.

Per descomptat, la falsificació de productes sanitaris ha adquirit una nova dimensió amb la pandèmia. Des de la primavera del 2020, es va disparar la demanda de productes d’higiene i protecció personal i algunes empreses van aprofitar la conjuntura per vendre il·legalment articles falsificats: des de mascaretes fins a fàrmacs per combatre la malaltia que tantes morts causava en aquelles primeres onades.

Fins ara, la majoria d’aquests productes falsos notificats pels països de la Unió Europea han estat medicaments (antivirals, realitzats a base de plantes i tractaments contra la malària del tipus de la cloroquina) i material sanitari (mascaretes, desinfectants, falsos kits de detecció del coronavirus, guants i ventiladors) i higiènic (desinfectants de mans, gels, sabons i tovalloletes de qualitat subestàndard).

A més, aquestes falsificacions també arriben als hospitals. Tot i que a Europa és més comú la detecció de productes fraudulents per a tractaments relacionats amb estils de vida, l’informe apunta que recentment estan sorgint casos de medicaments falsificats per a malalties greus, com els oncològics, pel seu cost elevat.