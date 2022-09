Els antidepressius, útils per a adults amb traumes infantils

Les troballes anteriors apuntaven que no, però un estudi nou i complet ha demostrat que els tractaments recomanats per a la depressió poden resultar molt beneficiosos per a persones adultes amb traumes infantils, com els derivats d’abusos físics o sexuals.

Els investigadors han comprovat que els adults amb un trastorn depressiu major que tenen antecedents de trauma infantil experimenten una millora dels símptomes després de la farmacoteràpia, de la psicoteràpia o d’un tractament combinat. El trauma infantil que causen els abusos -sexuals, físics o emocionals- és un dels factors de risc per al desenvolupament del trastorn depressiu a l’edat adulta. L’estudi que han realitzat investigadors de la Universitat Lliure d’Amsterdam és el més gran i complet que s’ha fet fins ara. Gairebé el 50% dels adults amb depressió tenen antecedents de trauma infantil, i entre els que pateixen depressió crònica la prevalença és encara més gran, fet pel qual els investigadors han destacat la importància de determinar si els tractaments actuals que s’ofereixen són efectius.