«Les vacunes de la grip i del coronavirus es poden i s’han de posar alhora»

Qui s’ha de vacunar sense dubtar-ho de la grip?.

Els anomenats grups de risc: persones de més de 6 mesos d’edat que tenen alguna malaltia que es pot complicar amb la grip com ara malalts respiratoris, cardíacs, diabètics, etc, i també els més grans de 60-65 anys. L’Associació Espanyola de Pediatria (AEP) recomana la vacunació de tots els nens sans de 6 a 60 mesos i aquest any ho practicaran Andalusia, Galícia i Múrcia...

És recomanable llavors per a nens també?

Sí. A l’AEP esperàvem que aquest any fossin inclosos com un grup de risc més perquè així les cobertures (nens vacunats) serien més altes, però no ha pogut ser i de moment només ho faran aquestes tres comunitats. A la resta de les edats la vacuna de la grip, encara que s’estigui sa, és recomanable perquè evitem adquirir la malaltia que de vegades es complica.

Ens evita la malaltia al cent per cent?.

No hi ha vacuna que ho faci, però la protecció davant de les complicacions de la grip és molt elevada: més del 65 % i el 80%.

Ajuda la vacuna de la grip a esquivar la còvid o a esmorteir-ne els efectes?.

No. Però evita el patiment de la grip, perquè si torna a repuntar la covid pot complicar molt l’assistència sanitària.

És bo posar-se la vacuna de la grip i la covid alhora?

Es poden i s’han de posar alhora perquè evitem una visita més del pacient. No produeix més efectes secundaris.

Vacunar-se un any obliga a fer-ho els següents?

Cada any el virus muta i per tant és necessari vacunar-se cada any amb el vaccí que estipuli l’OMS.

Com de virulent s’espera aquest any el virus de la grip?.

És un exercici d’endevinalla, alguns experts creuen que pot ser més greu en haver estat adormida aquests 2 últims anys, però ningú no ho sap i per no fer aquesta endevinació és millor vacunar-se.

Quan és millor vacunar-se, a l’inici de la campanya o al final?.

Quan ho estipulin les autoritats sanitàries, que sol ser a finals del mes d’octubre o principis de novembre, encara que al llarg de tota la temporada gripal ens podem vacunar.