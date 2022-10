L'Agència Europea de Medicaments (EMA) ha alertat de l'ús prolongat i en dosis superiors a les recomanades de fàrmacs que combinen codeïna (opioide) i ibuprofèn, ja que la barreja dels dos compostos pot produir danys renals i gastrointestinals greus, inclosa la mort. Segons ha confirmat a Efe una font del regulador europeu, el Comitè d'Avaluació de Riscos de Farmacovigilancia (PRAC) va recomanar, en la seva última reunió mensual, un canvi en el prospecte dels medicaments que combinen codeïna i ibuprofèn per incloure una advertència de «danys greus, inclosa la mort, especialment quan es prenen durant períodes prolongats en dosis superiors a les recomanades».

«El comitè va revisar diversos casos de toxicitat renal, gastrointestinal i metabòlica que s'han informat en associació amb casos d'abús i dependència de codeïna amb combinacions d'ibuprofèn, alguns dels quals han sigut fatals», afegeix l'EMA. Aquests fàrmacs combinen un opioide (codeïna) i un antiinflamatori (ibuprofèn), i s'utilitzen per tractar el dolor, però el PRAC assenyala que el seu ús repetit pot provocar addicció i abús a causa del component de codeïna. El comitè va concloure que, quan es pren en dosis superiors a les recomanades o durant un temps més prolongat, la codeïna amb ibuprofèn pot danyar els ronyons, evitant que eliminin de forma adequada els àcids de la sang a l'orina.

A més, el mal funcionament dels ronyons també pot causar nivells molt baixos de potassi a la sang, cosa que per si mateix pot provocar símptomes com debilitat muscular i marejos. Aquests dos nous efectes adversos, coneguts com a «acidosi tubular renal» i «hipopotassèmia», s'afegiran a partir d'ara al prospecte dels fàrmacs que utilitzen aquesta combinació. A més, l'EMA va enviar les seves conclusions a les autoritats nacionals competents, junt amb missatges clau per a la comunicació correcta sobre aquests efectes secundaris, i són ells els que decidiran sobre la necessitat d'oferir informació addicional a escala nacional.