Adverteixen de l’infradiagnòstic de MPOC i que cada vegada afecta més dones

Metges internistes reunits a València van coincidir a destacar la necessitat d’aturar, mitjançant la «recerca activa» de casos de MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica), l’infradiagnòstic d’aquesta malaltia, que cada vegada afecta més dones. «Està canviant la cara de la MPOC», adverteixen. Així es va posar de manifest a la quinzena Reunió del Grup de Treball MPOC que la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) va celebrar dijous i divendres passat a València, i on es va destacar que la taxa d’infradiagnòstic en homes supera el 70% i en dones arriba al 80%.

La MPOC, que afecta l’11,8 % dels més grans de 40 anys, és una de les patologies més prevalents, una malaltia crònica que cursa per brots (exarcebacions) el símptoma principal de la qual és la dispnea, segons un comunicat de l’organització, que destaca que l’atenció d’aquests pacients requereix un abordatge multidisciplinar i integral i, per això, és «clau» la tasca de l’internista com a especialista amb visió global.

Encara que generalment afecta homes, es detecta cada vegada amb més freqüència en les dones, i els pacients amb MPOC atesos per internistes solen ser persones amb més de 80 anys i diverses comorbiditats: hipertensió arterial, diabetis mellitus o insuficiència cardíaca, entre d’altres. El tabaquisme és la principal causa de MPOC, encara que cada cop es diagnostiquen més casos per tabaquisme passiu o l’exposició a la contaminació ambiental.