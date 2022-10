Hipra té previst obtenir l'autorització de l'Agència Europea del Medicament (EMA) per a la seva vacuna contra la covid-19 aquest mes de novembre. Segons han informat directius de la companyia en una roda de premsa celebrada aquest dimarts a Brussel·les, això permetria iniciar la comercialització del vaccí pràcticament de forma immediata, tan sols una setmana després d'aconseguir el vistiplau de l'EMA. De fet, la farmacèutica confia formar part de la campanya de vacunació de finals d'aquest 2022, fent que la vacuna actuï com a dosis de reforç. En aquest sentit, l'empresa recorda que un total de 14 estats membres de la Unió Europea ja s'han mostrat disposades a adquirir el producte, que tindrà un preu unitari inferior als 10 euros.

Tal com ha detallat el vicepresident executiu del grup, Carlos Montañés, la major part de l'interès que ha despertat la vacuna prové de la Unió Europea. «És cert que confiem vendre fora de la UE, però en aquests moments, el que veiem més factible és comercialitzar el producte en aquells països que han manifestat un interès de compra real», ha assenyalat. Segons l'acord anunciat el mes d'agost passat, els 14 estats membres que s'hi van adherir podran comprar un total de 250 milions de dosis fins a finals de 2023.

La vacuna d'Hipra, però, també ha despertat interès més enllà de les fronteres comunitàries, concretament a regions com l'Amèrica Llatina, l'Àsia o l'Orient Mitjà. A més, la companyia assegura que el seu vaccí també arribarà a països tercers a través de donacions que faran els mateixos estats de la UE. En aquest context, Montañés ha posat en relleu el paper que ha tingut l'Estat, el qual s'ha mostrat «molt positiu» respecte a la vacuna. Pel vicepresident executiu de la companyia, Espanya és el país que ha apostat de forma «més ferma» pel vaccí i el que més «s'ha avançat» en els calendaris d'aprovisionament.

Una espera que s'ha fet llarga

Les primeres proves de concepte de la vacuna d'Hipra van començar el maig de 2020, mentre que als assaigs clínics en humans van arribar l'agost de 2021. Malgrat que el procés de producció del producte es va iniciar a principis d'aquest 2022, l'autorització de l'EMA encara no ha arribat.

Segons ha detallat la vicepresidenta executiva de l'empresa, Elia Torroella, la previsió era tancar els tràmits a finals de juliol per començar la comercialització, però l'EMA va requerir més informació que va acabar allargant el procés. A més, l'agència del medicament ja havia atorgat 'rolling reviews' a altres vacunes, un procés regulador pel qual s'acceleren les fases clíniques perquè el producte arribi abans al mercat. En aquest sentit, els directius de l'empresa reconeixen que tot plegat ha suposat «una limitació» i lamenten que la Unió Europea no hagi apostat per «una autonomia estratègica», ja que pràcticament la totalitat de la producció de la vacuna d'Hipra utilitza tecnologia fabricada i desenvolupada al Vell Continent.

Avantatges respecte a la resta

La vacuna d'Hipra fa servir una tecnologia de proteïna recombinant, diferent de la de les vacunes d'ARN missatger com Pfizer. Segons els directius del grup, aquesta mena de vaccins es poden conservar a una temperatura d'entre 2 i 8 graus centígrads i no cal congelar-les, una situació que no es dona amb els d'ARN missatger. «Tot això fa que la logística sigui molt més fàcil i s'eviti el malbaratament de la vacuna», ha assenyalat Montañés, qui també ha recordat que això ajudarà enormement aquells països amb menys recursos.

Per altra banda, des de l'empresa asseguren que les proves que s'han dut a terme han demostrat que els efectes secundaris són menors i que el temps d'immunitat respecte a altres vacunes és superior.