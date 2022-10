La millora dels tractaments per atendre els malalts i la immunitat per la vacunació han permès reduir un 30% la mortalitat de pacients amb covid-19 atesos a les comarques gironines. Aquest és una de les conclusions d'un estudi que ha analitzat els pacients ingressats entre març del 2020 i abril del 2022 a les UCI dels hospitals Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt (Gironès). Durant aquest període, les UCI han atès 1.307 malalts crítics per coronavirus provinents de tota la regió sanitària de Girona. L'onada amb més ingressos va ser la sisena, quan la variant òmicron era predominant. Hi va haver 218 malalts ingressats durant la primera onada, 213 en la segona, 225 a la tercera, 202 a la quarta, 185 en la cinquena i 265 durant la sisena.

L'estudi fet pel Servei de Medicina Intensiva de la mà del doctor Josep Maria Sirvent, que l'ha presentat als professionals sanitaris en el marc de les sessions generals hospitalàries, analitza la situació de les UCI del Trueta i del Santa Caterina entre el març del 2020 i l'abril del 2022. Sirvent va ser, fins a l'abril passat, cap de servei de Medicina Intensiva dels dos hospitals i actualment és investigador del Grup d'Infeccions, Sèpsia i Disfunció Multiorgànica del Pacient de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi). Una de les conclusions de l'estudi és que l'avenç en el coneixement científic que ha millorat el tractament als pacients per una malaltia que, en un principi, era molt desconeguda sumat a la immunitat adquirida per la vacunació i la taxa d'infeccions ha permès reduir, en dos anys, la mortalitat dels pacients crítics amb covid de les comarques gironines un 30%. A més, la millora del tractament també ha pogut reduir en quatre dies les estades mitjanes a les unitats de crítics (en comparació amb els ingressos de les primeres onades) i identificar determinats biomarcadors que s'associen a una major mortalitat. Malgrat que l'edat mitjana dels pacients ha estat de 60 anys, sí que s'han registrat diferències significatives entre les onades (que van des dels 55 anys de mitjana en la cinquena onada fins als 63 anys en la tercera). També han detectat diferències en relació amb el gènere, tot i que majoritàriament la covid-19 ha afectat més els homes que les dones. Durant la segona i la tercera onada, les dones representaven el 27% dels casos crítics, però a la quarta va pujar fins al 39%. En relació amb la mortalitat, les pitjors dades van ser les de la primera i la segona onada, quan la malaltia encara era molt desconeguda. Els avenços en els coneixements de com tractar-la, la vacunació i la immunitat adquirida, i també amb la taxa d'infeccions, probablement són els factors que han contribuït de manera definitiva a poder reduir la mortalitat. Així, la pandèmia va començar amb un 27% de mortalitat de pacients en la primera onada i s'ha reduït al 16% en la sisena. L'anàlisi dels casos registrats aquests dos anys ha permès determinar que l'edat del pacient i els nivells de determinats biomarcadors com l'LDH (un enzim que indica si hi ha lesió orgànica), la PCR (un marcador d'inflamació) i la troponina (que indica lesió cardíaca) s'associen a la mortalitat més gran hospitalària. En global, l'edat dels pacients que van morir era significativament més alta, de 69 anys de mitjana, respecte de la dels que van sobreviure, de 58 anys de mitjana. Durant aquests dos anys s'han doblat els ingressos a les UCI en comparació amb un any convencional. En aquest temps, les UCI dels dos hospitals han atès un total de 2.528 pacients, 1.307 dels quals per covid-19.