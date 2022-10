L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha emès una alerta per la presència de salmonel·la en un producte de la marca Hacendado: la gelatina neutra en làmines de dotze unitats. Es tracta del lot A11054/01 amb data de consum preferent 27.04.2027 de la marca Hacendado. De moment no hi ha constància de cap cas associat amb aquesta alerta a Espanya, però sí que s'ha comercialitzat a l'Estat i des de la mateixa AESAN han recomanat no consumir-la en cap cas.

La informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) i als Serveis de la Comissió Europea a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària europea (RASFF), a fi que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització. ⚠️ Alerta por presencia de Salmonella en gelatina neutra.

🚫 No consumir

▶️ Nombre: GELATINA NEUTRA

▶️ Marca: HACENDADO

▶️ N° lote: A11054/01

📌 https://t.co/XC02daOw1l pic.twitter.com/WgMebiBcJd — AESAN (@AESAN_gob_es) 11 de octubre de 2022 La presència de Salmonel·la en els productes pot suposar determinats riscos per a la salut de les persones que els consumeixen. En el cas d'haver consumit aquest producte i presentar alguna simptomatologia compatible amb salmonel·losi (principalment diarrea i/o vòmits acompanyats de febre i mal de cap) es recomana acudir a un centre de salut.