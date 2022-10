La cura per a la depressió adolescent pot estar al metavers

Els celíacs assumeixen un cost addicional de 845 euros a l’any en la cistella bàsica de la compra sense gluten i, en aquest sentit, es queixen que el Govern central no hagi rebaixat al 4% l’IVA d’aquest tipus de productes.

Menjar sense gluten és l’únic tractament per a la malaltia celíaca i els pacients s’han de pagar ells mateixos aquest tipus de productes, més cars que el convencionals.

Segons l’última estimació de la Federació d’Associacions de Celíacs d’Espanya (FACE), el cost mitjà de la cistella de la compra per mantenir una dieta lliure de gluten és de 845 euros addicionals a l’any. En aquest context, l’associació Celíacs de Catalunya ha llançat la campanya «El preu de ser celíac» per reclamar al govern central que rebaixi fins al 4% l’IVA dels productes sense gluten, així com altres ajudes directes als afectats.

Per participar en la campanya, l’associació anima els celíacs a compartir una fotografia del rebut de la compra de productes sense gluten a les xarxes socials, amb l’etiqueta #elPreciodeSerCelíaco.

Parlar als adolescents en un idioma que els apel·li i aprofitar la realitat virtual per «passejar-los» per la seva ment i guarir els seus problemes de salut mental, com la depressió, que s’ha quadruplicat en aquest sector de població, segons Unicef, és l’objectiu del projecte que desenvolupen la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Barcelona (UB).

En la primera sessió, el pacient explica com veu el seu món, allò que li afecta i les persones que tenen rellevància per a ell, i aquest ecosistema, filtrat pel seu propi prisma, adquireix tres dimensions, explica el professor i investigador dels Estudis de Psicologia i Ciència de l’Educació de la UOC Adrián Montesano.

Montesano assegura que la realitat virtual ja s’ha utilitzat en teràpies psicològiques com les fòbies, però no així per a altres patologies com la depressió, en la qual se centra aquest projecte que s’espera finalitzi l’estiu del 2023 amb la participació de més de 220 voluntaris. Encara que la teràpia de realitat virtual pot usar-la qualsevol persona, té especial interès amb els adolescents.