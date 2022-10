Un estudi provarà nanorobots biològics per arribar als tumors i poder atacar-los amb calor

Nanorobots d’origen biològic per arribar als tumors i atacar-los amb calor. Aquest és el nou projecte que té entre mans Lourdes Marcano, física de la Universitat d’Oviedo i guanyadora d’una de les seixanta beques nacionals Leonardo, que concedeix la Fundació BBVA per donar suport a joves investigadors. Gràcies a una aportació de 37.000 euros, aquesta lleonesa de 30 anys podrà iniciar la seva pròpia línia de recerca, ja que «fins ara he depès dels projectes i el finançament d’altres companys». Durant els propers divuit mesos, Marcano intentarà demostrar l’efectivitat de l’ús de bacteris magnetotàctics –són petits microorganismes amb propietats magnètiques– com a agents terapèutics per a la lluita contra el càncer.

La investigadora del grup de materials magnètics per a energia i salut (Magnes) fa set anys que treballa amb aquest tipus de bacteris i, en concret, amb una espècie que conreen en laboratoris del País Basc. «Els bacteris magnetotàctics són força comuns, els podem trobar en aigua dolça, en sediments. El més complicat és aïllar-los», explica. En el càncer s’ha treballat ja amb bacteris, però mai abans amb els proposats per Lourdes Marcano. A més, planteja afegir nanopartícules d’or perquè els resultats siguin encara més eficaços. Ho explica així: «El nostre projecte busca modificar bacteris magnetotàctics mitjançant el seu dopatge o la incorporació/adhesió de nanopartícules d’or per ampliar-ne el potencial. La suma de les propietats magnètiques amb les propietats plasmòniques de l’or donarà lloc a entitats biològiques multifuncionals capaces d’atacar dualment els tumors gràcies a la combinació de teràpies com la hipertèrmia magnètica i fototèrmia».

La novetat de la fototèrmia

Això últim també és nou, ja que la hipertèrmia ja s’aplica com a teràpia des del 2011, encara que no és molt comú, però la fototèrmia no. «Jo proposo la combinació de les dues tècniques, perquè pots tenir un tumor més intern en què la hipertèrmia va bé, però un altre de més superficial, com ara un càncer a la pell, en què seria més eficaç la fototèrmia», detalla Marcano. Per això la física, en el marc d’aquest projecte, desenvoluparà un nou dispositiu consistent en un làser per aplicar calor i una càmera especial que mesuri la temperatura.

I per què calor? «Perquè està demostrat que els tumors són poc resistents a la pujada de la temperatura mantinguda en el temps», contesta. En el seu experiment in vitro, la física de la Universitat d’Oviedo aplicarà polsos d’entre 40 i 45 graus centígrads durant trenta minuts.

Per via oral

Per cremar el tumor, són necessaris els nanorobots, que en una situació ideal, diu Lourdes Marcano, s’introduirien al cos per via oral, com un fàrmac. Els bacteris magnetotàctics tenen capacitats innates de mobilitat, detecció i reacció a l’entorn. Quan arriben a la zona del tumor, i mitjançant l’aplicació d’estímuls externs com camps magnètics alterns, dissipen energia en forma de calor. I aquest escalfament local mantingut en el temps resulta innocu per a les cèl·lules sanes, mentre que desencadena la mort de les canceroses. «M’agradaria arribar a provar que el projecte funciona i assajar-lo en cèl·lules in vitro. I per què no, més endavant i ja fora d’aquesta beca, provar-lo en humans», explica il·lusionada la científica.

Marcano, que va estudiar Física a la Universitat d’Oviedo i ha desenvolupat tota la seva carrera professional a Astúries, té previst fer la primera part del projecte a l’autonomia i continuar-lo a l’equip del País Basc que treballa amb aquest tipus de bacteris. La investigació la dirigirà ella, però comptarà amb col·laboradors tant d’Astúries com del País Basc i de la Comunitat de Madrid.