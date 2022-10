Vols perdre pes però no tens temps o no vols gastar-te els diners en un gimnàs? Doncs no et preocupis. Fer exercici a casa és fàcil si saps com. El primer que has de fer és començar a canviar les rutines. És fonamental moure's més en el dia a dia: anar a treballar caminant, fer servir més la bicicleta i fer exercicis a casa.

En aquest article us proposem una sèrie de set exercicis consensuada per experts en gimnàstica i amb una seqüència tipus "Tabata" (entrenament d'alta intensitat). És a dir, has de fer cada exercici quatre vegades (cadascuna de les vegades treballes 40 segons i descanses 20 segons més). En total i en resum: 28 minuts d'entrenament amb què podràs perdre pes sense gairebé esforç (però, això sí, amb molta força de voluntat). Tot seguit t'expliquem els exercicis. Recorda que també els pots combinar amb una dieta sana i equilibrada per millorar els seus resultats. Gatzoneta "Sumo" El nom ho diu tot: es tracta de fer gatzonetes com si fossis un lluitador de Sumo. Obre les cames del tot i col·loca-les fent un angle de 180 graus. Una mirant cap a la dreta i una altra cap a l'esquerra. Amb les mans a la panxa, puja i baixa. Recorda fer 40 segons de cada exercici, 20 de descans i set repeticions. Lunch (tisores) És un "clàssic per aconseguir uns glutis d'acer" segons els esportistes. Es tracta de portar una cama endavant deixant l'altra darrere i fent força per baixar i pujar. Pont de glutis És un exercici per tonificar els glutis. Es tracta de tombar-te a terra i aixecar només aquesta zona del cos. No facis trampes amb les cames. Notaràs dolor i cruiximents però recorda que com més practiquis millor et sortirà (i menys dolor produirà als teus glutis). Planxes És potser l'exercici més comú. Per fer aquestes planxes o flexions pots variar la modalitat i així els exercicis seran menys avorrits. Climbers Com si fossis un atleta a punt de sortir del punt d'inici d'una cursa, exercita primer un peu i després l'altre. En ser aquesta una sèrie d'exercicis de les anomenades "Tabata" (d'alta intensitat) intenta fer cada cop més ràpid l'exercici. Són només 40 segons i després en tindràs 20 de descans. Planxes isomètriques Estan considerades el millor exercici que pots fer per enfortir els teus abdominals. Es tracta de quedar-se quiet amb l'abdomen en tensió com si anessis a fer una flexió però recolzat sobre els teus colzes, flexionat i sense moure't. Burpees És un exercici que pràcticament combina tots els anteriors: comences fent una gatzoneta i acabes saltant.