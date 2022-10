Vinculen la ingesta d’antibiòtics a un risc més gran de patir càncer de còlon

Després del càncer de mama en dones i el de pròstata en homes, el càncer colorectal, anomenat comunament càncer de còlon, és el tumor maligne de més incidència en homes i dones a Espanya, amb 15.269 morts l’any passat a causa d’aquest tumor. Per ser conscients del seu alt grau d’incidència entre els espanyols, en la franja d’edat de més risc (50-69 anys), l’últim any es van detectar 15.988 casos nous i van morir 3.667 persones.

La cada vegada més gran resistència per part de la població als antibiòtics és un problema que preocupa els experts en els últims anys a tot el món. Segons un estudi de la Universitat d’Umea (Suècia), hi ha un nou motiu per controlar encara més la ingesta d’aquests fàrmacs, ja que, segons aquesta nova investigació, hi ha «una relació clara» entre la presa d’antibiòtics i un risc més gran de desenvolupar càncer de còlon en els propers cinc o deu anys.

Així ho han confirmat els investigadors de la universitat sueca després d’un estudi de 40.000 casos de càncer. Concretament, es creu que l’impacte dels antibiòtics al microbioma intestinal està darrere d’aquest increment del risc de càncer. «Els resultats destaquen el fet que hi ha moltes raons per ser restrictius amb els antibiòtics. Encara que en molts casos la teràpia amb antibiòtics és necessària i salva vides, en el cas de malalties menys greus que es poden curar de totes maneres, cal tenir precaució», adverteix la investigadora de càncer a la Universitat d’Umea Sophia Harlid. «Sobretot, precaució per evitar que els bacteris desenvolupin resistència, però, com mostra aquest estudi, també perquè els antibiòtics poden augmentar el risc de patir un futur càncer de còlon», afegeix.

Un 17% més de risc de càncer

Precisament, els investigadors van descobrir que tant les dones com els homes que van prendre antibiòtics durant més de sis mesos tenien un risc un 17% més gran de desenvolupar càncer al còlon ascendent, la primera part del còlon a la qual arriben els aliments després de l’intestí prim, que els que no van rebre cap antibiòtic. No obstant això, no es va trobar un risc superior de càncer al còlon descendent. Tampoc hi va haver un risc més gran de càncer de recte en els homes que prenien antibiòtics, mentre que les dones que prenien antibiòtics tenien una incidència lleugerament menor de càncer de recte. L’augment del risc de càncer de còlon era visible entre cinc i deu anys després de prendre els antibiòtics. Tot i que l’augment del risc va ser més gran per als que prenien la majoria dels antibiòtics, també va ser possible observar un augment, petit però estadísticament significatiu, del risc de càncer després d’un únic tractament amb antibiòtics.

Per entendre com els antibiòtics augmenten el risc, els investigadors també van estudiar un fàrmac bactericida no antibiòtic utilitzat contra les infeccions urinàries que no afecta el microbioma. No hi va haver diferències en la freqüència de càncer de còlon en els que van utilitzar aquest fàrmac, cosa que suggereix que és l’impacte dels antibiòtics al microbioma el que augmenta el risc de càncer. Tot i que l’estudi només abasta els antibiòtics administrats per via oral, fins i tot els antibiòtics intravenosos poden afectar la microbiota del sistema intestinal.

Cribatge rutinari important

«No hi ha absolutament cap motiu d’alarma pel simple fet d’haver pres antibiòtics. L’augment del risc és moderat i l’efecte sobre el risc absolut per a l’individu és força petit», aclareix Harlid, que recorda la importància del cribratge rutinari del càncer colorectal. «Com en qualsevol altre programa de cribratge, és important participar-hi per poder detectar precoçment qualsevol càncer o fins i tot prevenir-lo, ja que de vegades se’n poden eliminar els precursors», conclou la principal autora de l’estudi.