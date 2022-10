L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha alertat de la presència de llet, soja i blat no inclòs en l'etiquetatge de tres lots de patates fregides al forn i al punt de sal de la marca Lay's (Pepsico) elaborades a Bèlgica. Des de l'Aesan es recomana a les persones al·lèrgiques a la soja o als components de la llet i a les persones amb problemes derivats de la ingesta de gluten que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat a casa que s'abstinguin de consumir-lo. Així mateix, s'ha remarcat en un comunicat que no comporta cap risc per a la resta de la població.

L'agència ha confirmat que ha tingut coneixement d'aquesta presència a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (Rasff) i que l'empresa responsable de la comercialització del producte ha posat a disposició dels clients un enllaç a la seva web per informar els consumidors de la incidència. Es tracta de tres lots d'aquest producte envasat en bosses de 150 grams i amb data de consum preferent per al 4 de febrer. La distribució inicial, segons l'Aesan, ha sigut a les comunitats autònomes d'Andalusia, Astúries, les Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, País Valencià, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia i País Basc. Les autoritats competents de les comunitats autònomes n'han sigut informades a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (Sciri). També s'ha comunicat a Rasff per verificar la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.