És motiu de furibundes reaccions i desencadena un dilema amb múltiples teories i cap resposta concloent. Fins ara. ¿Per què els mosquits piquen més unes persones que d’altres? La clau sembla que està en l’olor que es desprèn cada persona, determinant que algunes resultin especialment atractives davant d’altres que no ho resulten tant per a l’instint d’aquest insecte en funció dels nivells d’àcid carboxílic a la pell.

Així ho revela un estudi desenvolupat per la Universitat de Rockefeller, a Nova York, i publicat a ‘Cell’, en el qual es constata que les persones amb alts nivells d’aquesta substància resulten fins i tot 100 vegades més atractives per a la femella ‘Aedes aegypti’, el mosquit responsable de propagar malalties com el dengue, la febre groga i el Zika.

Remeis

L’àcid carboxílic es genera a la pell mitjançant el greix, una substància que serveix d’aliment per a milions de microorganismes beneficiosos que produeixen més àcid carboxílic. Aquest àcid pot generar una olor molt intensa i característica que sembla atraure els mosquits femelles.

Aquesta investigació pot contribuir a trobar nous productes amb què alterar l’olor que desprèn una persona que generi molt àcid carboxílic, evitant o dificultant les picades dels mosquits i, així, la propagació de malalties que afecten uns 700 milions de persones a l’any.