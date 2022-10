Davant la similitud de símptomes entre la covid i la grip, resultava important una eina per distingir les afeccions quan els dubtes assaltin el pacient. Un test que ja està disponible a les farmàcies permet saber si la persona té grip o covid, o fins i tot totes dues. El seu funcionament és molt semblant al dels coneguts tests d'antígens, n'hi ha prou amb utilitzar una mostra nasal i posar-la en contacte amb un reactiu per saber-ne el resultat en menys de 15 minuts. Els tests, de la firma Stratton, es comercialitzen pel preu límit de 2,94 euros.

Una nova onada

Es recomana fer-se un test quan apareixen símptomes compatibles, com cefalea, congestió, cansament, tos i esternuts. No obstant això, les farmàcies recomanen esperar per utilitzar aquests nous tests fins a la tardor i l'arribada del fred, quan s'espera que arribi l'època de grip i una nova onada de covid. Mentrestant, es poden fer servir els convencionals de coronavirus que s'han anat fent servir aquests últims mesos.