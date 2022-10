La covid-19 ha provocat un impacte prolongat en els nivells d’esperança de vida, donant lloc a canvis en la mortalitat mundial sense precedents en els darrers 70 anys, segons un estudi que assenyala que països com Bèlgica, Itàlia o Espanya mostren ja una recuperació significativa, encara que no completa. Per al treball, publicat a Nature Human Behaviour, s’han analitzat dades del 2015 al 2021 de 29 països europeus, Xile i els Estats Units.