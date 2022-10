Els oncòlegs demanen investigar les diferències entre els dos sexes davant el càncer

La lluita contra el càncer, gràcies a la immunoteràpia, la medicina de precisió i el descobriment de nous fàrmacs, ha canviat en els darrers anys la forma de tractar i investigar el càncer, però «no podem avançar sense incorporar la perspectiva de la diversitat». «El sexe i el gènere influeixen i condicionen no només l’aparició, el desenvolupament i el tractament de la malaltia, sinó també l’exposició a factors de risc com el tabac i l’alcohol, per la qual cosa és molt important tenir en compte aquestes diferències, adaptant-se les estratègies per a la prevenció i el cribratge del càncer», reclama la presidenta de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), Enriqueta Felip.

SEOM, juntament amb la biofarmacèutica MSD, han organitzat recentment un seminari destinat precisament a cridar l’atenció sobre la transcendència de la diversitat sexual en el càncer i la necessitat que la perspectiva de gènere s’incorpori tant a la investigació com a la prevenció i els tractaments. El motiu és que, segons ha detectat la societat mèdica a través d’una enquesta entre els oncòlegs espanyols, «en general falta coneixement [sobre les diferències en funció del sexe biològic en els pacients], per la qual cosa és important treballar més a favor i aconseguir que sigui una preocupació a tenir en compte pels especialistes», segons la coordinadora de la Comissió Dones de SEOM, la doctora Ruth Vera.

Les dades mostren que els homes pateixen més tumors i, per tant, entre la població masculina és la primera causa de mort, per davant de les malalties cardiovasculars i infeccioses. En les dones, en canvi, la primera causa són les malalties cardiovasculars, seguides dels tumors. Així, el 2020 van morir de càncer 67.274 homes davant de 45.494 dones. Per tant, els homes tenen el doble de risc de morir per càncer i una de les causes que expliquen aquesta diferència és que «el sistema immunitari en la dona és més potent que en l’home, i per això elles poden controlar millor la malaltia» , assevera Óscar Juan José Vidal, oncòleg de l’Hospital La Fe de Vàlencia, que recorda que ha passat igual amb la covid, on la mortalitat és més alta entre els homes.

Un altre dels factors que expliquen la major incidència en la població masculina està relacionat amb els hàbits de risc. Així, el consum de tabac, alcohol i drogues il·legals està més estès entre els homes. Tot i això, un magaestudi publicat recentment per la Societat Americana del Càncer apunta que només una petita proporció de càncers es deuen a les diferències en les conductes de risc entre els dos sexes, mentre que una gran part es produeix per les diferències biològiques, com la genètica, epigenètica o hormones. Per això, SEOM reclama tenir en compte aquest aspecte tant en la prevenció com en el diagnòstic i el tractament del càncer.

Els assaigs

D’altra banda, les construccions socials de gènere, és a dir, el diferent comportament en funció del sexe de la persona, «afecten la comunitat, els metges i els pacients i interactuen amb la patologia». Per això, els oncòlegs reclamen que també es tinguin en compte.

Una de les barreres a eliminar és que s’incorpori la diversitat sexual als assaigs clínics, on la participació de la dona (i de persones trans) tradicionalment ha estat insuficient, cosa que provoca que les dades puguin estar distorsionades i que els tractaments no estiguin prou provats en els col·lectius que menys hi participen.

De fet, les investigacions indiquen que una de les revolucions contra el càncer, la immunoteràpia (destinada a estimular el sistema immunitari), té més benefici en els homes que en les dones, que per part seva pateixen més efectes secundaris, «cosa que planteja la necessitat d’una investigació que tingui en compte aquestes característiques», segons el doctor Juan Vidal.