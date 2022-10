L’administració simultània a l’inici d’antiretrovirals i immunoteràpia millora el control del VIH

Iniciar al mateix temps l’administració d’un anticòs contra el VIH i el tractament antiretroviral ajudarà a eliminar el virus i potencia la resposta immunitària encarregada d’eliminar les cèl·lules infectades, reduint el reservori del VIH. Així ho ha demostrat un assaig clínic en el qual ha participat l’Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa) publicat per la revista Nature Medicine i que ha constatat que les persones amb virus sensibles a l’anticòs poden controlar millor i durant més temps el virus en absència de tractament.

Segons els investigadors, aquests resultats demostren per primera vegada que aplicar la immunoteràpia al principi del tractament, i no més endavant com s’havia estudiat fins ara, evita la persistència del VIH.

Infecció crònica

L’investigador de l’IrsiCaixa Javier Martínez-Picado ha recordat que gràcies als antiretrovirals, la infecció per VIH ha passat a ser una infecció crònica que no interfereix en el dia a dia de les persones que viuen amb el virus, tot i que encara no existeix cura per a la infecció i s’ha de mantenir el tractament per a tota la vida, ja que, si l’abandonen, el virus torna a manifestar-se.

Aquest assaig, liderat per l’Hospital d’Aarhus (Dinamarca), ha demostrat que l’administració d’un anticòs (immunoteràpia) just a l’inici del tractament antiretroviral facilita l’eliminació del VIH en sang i millora la resposta immunitària capaç d’eliminar les cèl·lules infectades.

Segons Martínez-Picado, els participants en l’assaig amb virus sensibles a l’anticòs, anomenat 3BNC117, han pogut controlar durant més temps el VIH al llarg de les 12 setmanes en les que se’ls va interrompre el tractament. Fins ara, els estudis d’immunoteràpia amb anticossos s’havien fet sempre amb persones que duien temps rebent tractament antiretroviral.

«Aquests nous resultats ens indiquen, per primera vegada, que intervenir just quan s’inicia el tractament permetria limitar la persistència del VIH i ens obre una nova porta a tots aquells que ens dediquem a investigar l’eradicació d’aquest virus», va destacar Martínez-Picado.

L’assaig clínic de fase 1b/2a s’ha fet amb 55 persones que acabaven de ser diagnosticades amb VIH i que iniciaven la teràpia antiretroviral. D’aquestes persones, 15 van rebre exclusivament aquest tractament i a la resta se’ls va administrar durant un any la pauta antiretroviral juntament amb l’anticòs 3BNC117, sol o en combinació amb la romidepsina, un fàrmac que no ha demostrat tenir un efecte significatiu en aquest context.

Un any de tractament

Després d’un any de tractament, els resultats mostren que el VIH s’elimina més ràpidament de la sang en el grup de persones que havien rebut el tractament antiretroviral i l’anticòs 3BNC117, en comparació de les que únicament havien rebut el tractament sense immunoteràpia.

Per determinar si la immunoteràpia ha tingut algun impacte en el control del virus en absència de teràpia antiretroviral, 20 participants van aturar el tractament un any després d’haver-lo iniciat.