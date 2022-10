El mite que la dieta mediterrània redueix el risc de patir demència, desmuntat

Diversos estudis han suggerit que portar una dieta saludable, concretament la mediterrània, pot reduir el risc de patir demència d’una persona. Investigadors de la Universitat de Lund a Suècia han volgut aclarir fins a quin punt una dieta sana pot frenar la pèrdua de memòria.

L’estudi, publicat a la revista Neurology, de l’Acadèmia Nord-americana de Neurologia, mostra que dues dietes, inclosa la dieta mediterrània, no estan vinculades a un risc reduït de demència, encara que obre la porta a que sigui un factor més dins de un conjunt de bons hàbits.

«No trobem un vincle»

La dieta mediterrània inclou un consum alt de verdures, llegums, fruites, peix i greixos saludables com l’oli d’oliva, i un baix consum de lactis, carns i àcids grassos saturats. «Estudis previs sobre els efectes de la dieta en el risc de demència han tingut resultats mixtos», assenyala l’autora de l’estudi, Isabelle Glans, de la Universitat de Lund a Suècia.

«Si bé el nostre estudi no descarta una possible associació entre la dieta i la demència, no trobem un vincle en el nostre estudi, que va tenir un període de seguiment prolongat, va incloure participants més joves que altres estudis i no va requerir que les persones recordessin quins aliments que havien menjat regularment anys abans», explica l’autora.

Per a l’estudi, els investigadors van identificar 28.000 persones de Suècia. Els participants tenien una edat mitjana de 58 anys i no tenien demència a l’inici de l’estudi. Van ser seguits durant un període de 20 anys. Durant l’estudi, els participants van completar un diari d’aliments de set dies, un detallat qüestionari de freqüència d’aliments i van completar una entrevista. Al final de l’estudi, 1.943 persones, o el 6,9%, havien estat diagnosticades amb demència, inclosa la malaltia d’Alzheimer i la demència vascular.

Els investigadors van examinar en quina mesura les dietes dels participants en l’estudi s’alineaven amb les recomanacions dietètiques convencionals i la dieta mediterrània. Després d’ajustar per edat, sexe i educació, els investigadors no van trobar una relació entre seguir una dieta convencional o la dieta mediterrània i un risc de demència menor.

Només la dieta no influeix

«És possible que la dieta per ella sola no tingui un efecte prou fort sobre la memòria i el pensament, però és probable que sigui un factor entre altres que influeixin en el curs de la funció cognitiva», assenyala Nils Peters, de la Universitat de Basilea a Suïssa, que va escriure un editorial que acompanya aquest estudi, tot afegint que «les estratègies dietètiques encara seran potencialment necessàries juntament amb altres mesures per controlar els factors de risc».