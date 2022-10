L'epidemiòleg de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha explicat aquest dissabte que és «possible» que en les pròximes dues o tres setmanes es detecti un augment «més significatiu» dels casos diagnosticats de covid a Catalunya, tot i que espera es mantingui el mateix patró fins ara, és a dir, més positius però menys ingressos hospitalaris. De moment, es tractaria d'un increment més lent que d'altres estats europeus com França, Itàlia o Alemanya, països on hi ha un diferent grau d'immunització o tenen temperatures més baixes i ja fan més vida en espais tancats. En una entrevista al 3/24, Trilla s'ha mostrat partidari de mantenir l'obligatorietat de la mascareta en el transport públic i ha defensat que seria la «decisió més prudent».