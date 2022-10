No és gens fàcil adoptar una rutina d'exercicis per millorar el teu físic al màxim, però Shakira no es complica gaire la vida, i aconsegueix lluir glutis d'infart i un ventre pla amb poques dificultats. Per això, si estàs pensant en començar a canviar el teu cos, t'aconsello que prenguis nota d'aquesta bateria d'activitats físiques que la cantant realitza, i amb la qual es manté espectacular als 45 anys.

Shakira estrena la cançó ‘Monotonía’: "De sobte ja no eres el mateix, em vas deixar pel teu narcicisme" D'una banda, combina el consum de proteïnes, hidrats de carboni, greixos saludables i fibra a la dieta perquè l'exercici que faci a posteriori li funcioni. Guanyes massa muscular i t'aprimes, alhora que evites lesions i millores la teva postura. Pel que fa a l'esport, Shakira aposta per una activitat que combina el fitness amb el ball, i es pot veure a moltes de les seves publicacions en xarxes socials, on comparteix com són les seves classes amb Anna Kaiser, la seva entrenadora personal particular. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) El millor d'aquests vídeos de Shakira és que es veu a simple vista que no són exercicis gens difícils: només cal saber-los fer correctament per poder estar en forma com ella, i qui sap si ets capaç de lluir els seus glutis i el seu ventre pla.