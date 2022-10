La farmacèutica Neuraxpharm, especialitzada en trastorns del sistema nerviós central, comercialitzarà un dispositiu per a avisar d'una crisi epilèptica, el mjn-SERAS, que ha estat desenvolupat per l'empresa mjn-neuro, amb seu a Blanes. Segons informa la companyia catalana, l'acord cobreix tots els països de la Unió Europea, així com el Regne Unit, Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa.

El mjn-SERAS ha comptat amb suport i finançament des de fa dos anys de l'Institut Europeu de Tecnologia i, en 2018, del programa Horizon 2020, alhora que disposa de participació d'un consorci d'empreses i professionals de la salut. El director executiu de mjn-neuro, David Blánquez, ha qualificat l'acord com una «fita rellevant» en l'estratègia de la seva companyia en el sector de l'epilèpsia, en el qual aprecia «un gran potencial». El seu homòleg a Neuraxpharm, Jörg-Thomas Dierks, ha assenyalat que la seva companyia fa «un pas endavant important» en la seva aposta per oferir «solucions integrals» a aquesta mena de pacients. L'empresa podrà oferir, segons Dierks, «més assistència» i explorar una «gran necessitat mèdica no atesa de noves i innovadores solucions». El dispositiu ajuda a prevenir els accidents causats per les crisis epilèptiques en pacients resistents als fàrmacs i es basa en sensors que registren l'activitat elèctrica del cervell i, gràcies a un algorisme d'intel·ligència artificial, envia un avís quan detecta risc elevat.