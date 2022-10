El primer assaig del fàrmac Onomyc contra el càncer ha obtingut bons resultats. L'assaig l'ha portat a terme el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) a través de la seva 'spin-off' Peptomyc. En la fase preclínica en laboratori es va demostrar que Omomyc, una miniproteïna terapèutica desenvolupada al VHIO, era capaç d'entrar a les cèl·lules i arribar al nucli, on es troba l'oncogen MYC. El fàrmac inhibeix l'habilitat de MYC per promoure el creixement de tumors. L'assaig clínic en fase I ha comptat amb 22 pacients amb tumors sòlids -de pàncrees, intestins i pulmó- i amb tractaments previs. En 8 de 12 pacients es va comprovar que la malaltia es mantenia estable i s'havia aturat el creixement del tumor després de 9 setmanes de tractament.

L'assaig va començar l'abril del 2021 a la Unitat d'Investigació de Teràpia Molecular del Càncer-Caixa Research del VHIO, en col·laboració amb altres dos centres d'investigació espanyols. La directora de la unitat, la doctora Elena Garralda, ha apuntat que encara és d'hora per avaluar l'activitat del fàrmac, però afegeix que s'està observant l'estabilització de la malaltia en alguns pacients. Destaca el cas d'una pacient amb càncer de pàncrees que va romandre en estudi durant més de sis mesos i en què el tumor es va reduir un 8% i va haver-hi una reducció del 83% en l'ADN derivat del tumor que circula al torrent sanguini. També hi ha un pacient amb un tumor de la glàndula salival amb la malaltia estable i encara està a l'estudi després de 15 mesos, i un pacient amb sarcoma que havia respost molt poc a tractaments previs, que es va mantenir estable vuit mesos.

L'assaig conclou que el fàrmac dona pocs efectes secundaris i aquests són controlables. Els més comuns van ser reaccions lleus a la infusió intravenosa, com calfreds, nàusees, afectacions a la pell i pressió arterial baixa. Els nivells de dosis més alts es van associar amb més reaccions, però es van tractar fàcilment. Un altre aspecte important de l'estudi era avaluar la farmacocinètica per veure si la vida del fàrmac en l'organisme del pacient era suficient per poder tenir un impacte sobre el tumor. L'estudi revela que va romandre durant almenys 50 hores en sang i possiblement més en els tumors.

La doctora Garralda ha destacat que Omomyc és el primer inhibidor de MYC en completar amb èxit un assaig clínic de fase I i estar llest per passar a un de fase II. Afegeix que MYC és una de les dianes més buscades en el tractament del càncer perquè juga un paper clau en el desenvolupament i manteniment de molts càncers humans comuns. Aquest fàrmac és la primera miniproteïna dirigida a MYC que es prova en un assaig de fase I i demostra que és «capaç d'inhibir la funció d'aquest oncogen d'una forma segura i efectiva».

Dues dècades de feina

La recerca va començar fa 20 anys, a càrrec de la codirectora d'Investigació Translacional i Preclínica i cap del Grup de Modelització de Teràpies Antitumorals del VHIO, professora investigadora d'ICREA i directora de Peptomyc, la doctora Laura Soucek. Fruit de la seva feina va néixer el fàrmac Omomyc. Soucek confia que la investigació serveixi finalment per portar el fàrmac a la pràctica clínica i ajudar a millorar la supervivència dels pacients amb càncer.