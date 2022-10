L’OMS adverteix que un milió de persones moren cada any per la contaminació amb plom

Un milió de persones moren cada any per la contaminació amb plom, i un de cada tres nens al món té nivells excessius d’aquest material tòxic a la sang, va recordar l’Organització Mundial de la Salut (OMS) durant la setmana de conscienciació sobre aquest problema.

L’exposició a aquest químic, considerat un dels 10 principals tòxics a combatre a la salut pública per l’OMS, pot causar problemes crònics que inclouen anèmia, hipertensió, danys als òrgans reproductius i problemes neurològics irreversibles, va assenyalar l’OMS en un comunicat.

L’organització va recomanar que les fonts de contaminació per plom s’identifiquin tan ràpidament com sigui possible, especialment en els casos en què es detecten nivells d’aquest material en sang considerats perillosos (per sobre dels cinc micrograms per decilitre).

El Fons de les Nacions Unides per a la Infància (Unicef) alerta que 800 milions de nens, o un terç de tots els del planeta, presenten nivells superiors a aquest nivell de risc, recorda l’OMS. «L’exposició al plom és molt perillosa per al desenvolupament cerebral dels nens», va destacar la cap del departament de Salut i Medi Ambient de l’OMS, María Neira.