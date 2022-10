Més del 75% dels aliments que s’anuncien a la TV no són saludables

El 76,3% dels aliments anunciats a la televisió són «no saludables», és a dir, tres de cada quatre anuncis no compleixen amb els criteris de perfil nutricional de la Regió Europea de l’OMS per ser considerats saludables.

L’estudi «Qualitat de productes alimentaris anunciats per televisió abans i després del pla per millorar-ne la composició, 2017-2020», realitzat per investigadors del Servei de Medicina Preventiva i Salut Pública de l’Hospital d’Albacete i l’Escola Nacional de Salut Pública de l’Institut de Salut Carlos III, i publicat per la Gaceta Sanitaria, adverteix que no veu canvis en els hàbits publicitaris després de les mesures adoptades pel Ministeri de Sanitat per regularitzar-los.

La conclusió de la investigació realitzada és clara i concisa: «el perfil nutricional dels aliments i les begudes anunciats per televisió, majoritàriament no saludables no ha canviat després de la implantació del pla de reformulació d’aliments a Espanya».

Els resultats s’han extret després d’analitzar 256 hores d’emissió televisiva durant dos períodes de temps (2017 i 2020), on es van identificar 173 productes alimentaris (78 el 2017 i 95 el 2020) i en què les xocolates i els productes de confiteria van ser els publicitats amb més freqüència en tots els anys en què es va realitzar l’estudi, amb un 26,9% del total el 2017 i un 22,1% el 2020.

Tal com explica l’estudi, un terç de la població infantil espanyola en edat escolar pateix excés de pes i al voltant del 10% presenten obesitat, que augmenten el risc d’aparició de diabetis tipus 2, hipercolesterolèmia i hipertensió arterial a la infància i la vida adulta.

El Ministeri de Sanitat va signar el 2017 un acord de col·laboració amb la indústria alimentària per a la millora de la composició d’aliments i begudes, amb el compromís de reduir una mitjana del 10% de sucres, greixos saturats i sal en un període de 3 anys i assegurar que les reduccions i substitucions no elevin el contingut calòric.

Menús més saludables

Aquest acord es va plasmar en el «Pla de col·laboració per a la millora de la composició dels aliments i begudes i altres mesures», que també busca incrementar l’oferta de menús o àpats més saludables fora de la llar a través de la restauració social, la restauració moderna i els dispensadors automàtics, i disminuir les desigualtats en salut en relació amb l’accés a una alimentació saludable.

Però, segons els investigadors autors d’aquest estudi, la deficiència principal del pla és que «exclou alguns productes àmpliament publicitats i consumits, com els refrescos de cola, i que els seus compromisos poc ambiciosos podrien resultar insuficients per millorar la classificació dels productes en funció de perfils nutricionals».

En definitiva, segons els autors són necessàries «polítiques que regulin la qualitat nutricional i la publicitat alimentària en horari infantil, per protegir eficaçment la infància de l’exposició a aliments i begudes no saludables». I una de les primeres accions és la de regular la publicitat alimentària per protegir els nens.