Els costos directes relacionats amb patologies vinculades a salut mental arribaran a ser fins a un 30% més grans el 2025 que actualment, segons ha calculat un estudi de la consultora IQVIA. L’estudi posa de manifest que durant el primer any de la pandèmia de covid-19, el 2020, van augmentar un 67% el nombre de contactes amb serveis d’urgències relacionats amb problemes d’ansietat.

L’informe aborda la salut mental a Espanya, una causa important d’incapacitat que té conseqüències en la disminució de la qualitat de vida de la població i un impacte socioeconòmic important.

Segons aquestes xifres, l’impacte econòmic de l’ansietat i la depressió va decréixer entre el 2019 i el 2020 de 1.307 milions d’euros a 1.189 milions, fet que suposa un 9% menys, però l’any 2021 va patir un augment del 27% i va arribar a 1.514 milions d’euros.

Així, l’informe vaticina que si la quantitat de diagnòstics continua augmentant amb el ritme actual, d’aquí a 5 anys el nombre de joves (entre 15 i 25 anys) amb ansietat o depressió s’haurà multiplicat per 5, superant el milió de pacients.

La prevalença d’aquest tipus de trastorns es calcula que és del 13% aproximadament en la població espanyola de més de 14 anys, d’acord amb les bases de dades d’IQVIA que recullen el nombre de pacients que acudeixen al Sistema Nacional de Salut (SNS).

En valors absoluts significa que 5,7 milions de persones que són més grans de 14 anys estan diagnosticades amb aquest tipus de trastorns a Espanya. A més, es calcula que cada any, entre el 2017 i el 2021, els trastorns d’ansietat i depressió han afectat un rang d’entre l’1,8 i el 2 % de població addicional.

Efectes de la pandèmia

Així, segons l’enquesta de salut mental realitzada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), durant la pandèmia va augmentar el percentatge de la població amb sensació d’estar decaigut o deprimit, amb problemes per dormir i poca alegria o interès per fer les coses.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut mental com l’estat de benestar en què la persona és conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de forma productiva i fructífera i és capaç de fer una contribució a la seva comunitat.