Amb l'arribada de la tardor i l'hivern, la flegma es converteix en la nostra companya fidel. En realitat, aquestes flegmes són mucositat que recobreix les vies respiratòries, i que en refredats o grips veu augmentada la seva producció. També pot ser molesta en persones amb al·lèrgia, reflux, bronquitis crònica o afectades per les conseqüències del tabaquisme, i hi ha certs trucs per eliminar-la de forma efectiva.

La hidratació és fonamental.

és fonamental. Evitar en la mesura que sigui possible la cafeïna, l'alcohol i el sucre en excés .

. No cal mocar-se molt fort ; tampoc escurar-se.

; tampoc escurar-se. Rentar el nas amb aigua i sal.

Expulsar la flegma en un mocador quan tinguem un cop de tos, però mai forçar la tos.

Dormir semiincorporat afavoreix l'expulsió de la flegma. Ara bé, és important comprendre que sempre és millor expulsar la flegma que empassar-la, però mai no es pot forçar la tos perquè el mal pot ser més gran. Tampoc no cal eliminar la tos amb fàrmacs mucolítics, perquè aquest mecanisme de defensa del nostre organisme és fonamental per expulsar la mucositat per si mateixa.