Un bon control de la diabetis permetria estalviar 3.000 € per pacient en els primers 5 anys

Un control estricte i primerenc de la diabetis pot suposar un estalvi de 2.649 euros per al Sistema Nacional de Salut per pacient durant els primers cinc anys després del diagnòstic, segons l’informe «Valor social d’un control estricte i primerenc de la diabetis tipus 2 a Espanya», realitzat per Weber.

Concretament, s’estalviarien 318 euros per la reducció de l’impacte de les complicacions; 940 euros per disminució d’hospitalitzacions, 805 gràcies a una millora de la qualitat de vida i 586 euros en productivitat laboral per reducció de la mortalitat.

En total, es podrien generar 185 milions d’euros de valor social total a Espanya, «cosa que equival a una reducció del 8,7 del cost total generat per la diabetis», tal com ha detallat el president de la Fundació Weber, Álvaro Hidalgo. D’aquests 185 milions, cal destacar que la majoria correspondria a un estalvi en hospitalitzacions (65,7 milions d’euros) i la millora de la qualitat de vida (56,2 milions), seguit de la productivitat laboral per reducció de mortalitat (41 milions) i estalvi per la disminució de complicacions (22,2 milions).

L’estudi, que ha comptat amb l’aval científic de la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició (SEEN), la Societat Espanyola de Diabetis (SED) i la Federació Espanyola de Diabetis (FEDE), defineix el valor social com la diferència entre l’impacte econòmic generat per un control estricte de la malaltia davant d’un control no estricte cinc anys després del diagnòstic.

De fet, la diabetis tipus 2 genera una important càrrega per al sistema nacional de salut. Una persona sense aquesta patologia consumeix 1.804 euros cada any en recursos sanitaris, davant dels 3.110 de mitjana d’una persona amb diabetis tipus 2.

En aquest sentit, la revisió bibliogràfica utilitzada a l’informe realitzat mostra que, en el moment del diagnòstic, 74.985 pacients a Espanya mostren un control estricte i 69.888 un control no estricte. Mantenir un control no estricte implica un cost més gran davant de mantenir un control estricte: 16.122 euros davant de 13.473 euros en un període de cinc anys.

Les complicacions generades per la diabetis tipus 2 constitueixen un dels aspectes de més importància i influència en l’evolució de la malaltia. Tal com assegura el doctor Francisco Javier Escalada, president de la SEEN, «un bon control glucèmic és el punt de partida, ja que pot prevenir o endarrerir complicacions de la diabetis i la morbimortalitat, i amb això millorar la qualitat de vida de les persones que viuen amb aquesta malaltia».

Les complicacions associades a la malaltia poden ser agudes i/o cròniques. Les complicacions agudes agrupen les descompensacions hiperglucèmiques (simple, cetoacidosi i descompensació hiperglucèmica hiperosmolar) i les hipoglucèmies. A més, hi ha complicacions cròniques, que poden ser microvasculars, com ara la retinopatia diabètica, la malaltia renal diabètica o la polineuropatia diabètica; i macrovasculars, com les malalties cardiovasculars, les cerebrovasculars i l’arteriopatia perifèrica. «A cavall entre totes dues podríem tenir la insuficiència cardíaca/miocardiopatia diabètica», indica el doctor Escalada.

Diagnòstic precoç

Segons es desprèn de l’estudi, gairebé la meitat dels pacients mostren un nivell de HbA1c per sobre del 6,5% en el moment del diagnòstic, tal com ha advertit el president de la Federació Espanyola de Diabetis (FEDE), Juan Francisco Peran. Per això, el representant dels pacients amb diabetis ha posat el focus en la importància del diagnòstic precoç, l’accés a medicació i l’accés sistemes de control glucèmic.

A més, el president de FEDE va defensar que «l’educació diabetològica ha de ser personalitzada, continuada en el temps i de qualitat, atès que és la clau per aconseguir un bon estat de salut i, per tant, de qualitat de vida». A més, defensa que un pacient que coneix la diabetis «és un pacient que passa de ser un pacient passiu a ser un pacient actiu, sempre en coordinació amb el seu equip de professionals sanitaris». D’aquesta manera, afegeix, «es poden prevenir, evitar i/o retardar complicacions de la malaltia, com els problemes cardiovasculars i complicacions renals, visuals o neuropàtiques», afegeix.

Segons explica el doctor Escalada, «hi ha nombrosos estudis que han demostrat que fins i tot només amb una adequada intervenció dietètica promovent una alimentació saludable i exercici físic, acompanyat per una adequada educació diabetològica, es pot aconseguir la remissió de la malaltia».