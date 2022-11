La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, i la ministra de Sanitat, Carolina Darias, van anunciar que la inversió pública en el Perte per a la Salut d’Avantguarda passarà dels 982 milions planejats inicialment als 1.500 milions.

El Perte per a la Salut d’Avantguarda, presentat el novembre del 2021 pel president del Govern, Pedro Sánchez, preveia una inversió de 1.469 milions d’euros en el període 2021-2023, amb una contribució del sector públic de 982 milions i una inversió privada de 487 milions.

En aquesta ampliació del Perte entren, per exemple, els 230 milions del Ministeri de Sanitat per a la transformació digital de l’Atenció Primària. També incorpora ara els 100 milions que ha assignat el Govern als Pressupostos per a medicina personalitzada de precisió i els 70 milions per donar resposta als desafiaments de les malalties rares.