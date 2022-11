Metges internistes de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) han reiterat que «cap consum d'alcohol pot considerar-se segur» i que «el risc zero en alcohol no existeix» per a recordar els «efectes negatius» que aquesta substància pot tenir sobre múltiples òrgans i sobre la salut en general.

I és que, tal com es posarà de manifest durant el 43 Congrés Nacional de Medicina Interna de la SEMI, 8 Congrés de la Societat Asturiana de Medicina Interna (SAMIN), 8 Congrés Ibèric de Medicina Interna a Gijón (Astúries), que tindrà lloc del 23 al 25 de novembre, en els Serveis de Medicina Interna dels hospitals espanyols «fins a 10 de cada 100 pacients ingressats presenten un consum excessiu d'alcohol».

A Espanya, sobre la base de xifres disponibles de 2020, existien 44 Unitats de Desintoxicació hospitalària, descrites pel Ministeri de Sanitat com un recurs d'alta especialització i caràcter hospitalari, destinat a la desintoxicació en règim d'ingrés per a pacients en els quals no està indicada la desintoxicació en règim ambulatori.

I és que, el consum excessiu d'alcohol es relaciona amb més de 200 malalties. «La desintoxicació és el procés supervisat mèdicament en el qual el pacient deixa de consumir la substància que li produeix el trastorn per ús (ja sigui l'alcohol, la cocaïna, el cànnabis, opiacis o altres). En aquest procés es mitiguen els possibles problemes que puguin succeir durant la síndrome d'abstinència, es pot aprofitar per a avaluar la presència de comorbiditat mèdica i es pot induir a tractament (sigui farmacològic o no farmacològic) per a prevenir la recaiguda en el consum», ha dit el metge internista SEMI, Daniel Fuster.

Les principals raons per les quals un pacient ha d'ingressar en una unitat hospitalària serien la presència de comorbiditat mèdica greu que desaconselli la desintoxicació ambulatòria, el fracàs de la desintoxicació ambulatòria prèvia, el risc o història prèvia de síndrome d'abstinència greu, l'embaràs, la necessitat d'estudi de malalties mèdiques associades i el policonsum de substàncies.

Quant a l'atenció de manera aguda als pacients amb trastorn per ús d'alcohol o altres drogues que ingressen per alguna complicació mèdica del consum, els motius d'ingrés més freqüents són les intoxicacions o sobredosis, l'abstinència aguda i les complicacions associades al consum com la infecció de parts toves, l'encefalopatia de Wernicke, l'hepatitis aguda alcohòlica, entre altres.

Davant això, el doctor Fuster ha destacat el paper de la Medicina Interna i de l'internista en l'atenció de pacients en les unitats de desintoxicació hospitalària, en l'assistència de manera aguda als pacients amb trastorn per ús d'alcohol o altres drogues que ingressen per alguna complicació mèdica del consum, i en el suport a altres serveis en forma d'interconsulta o d'assistència compartida.

«L'internista té capacitat d'abordar el trastorn per ús de substàncies com una malaltia crònica, amb un tractament específic i amb evolució en forma de períodes d'estabilitat i altres de recaigudes o agudització», ha afegit, per a comentar que la gestió de la síndrome d'abstinència alcohòlica es caracteritza per l'ús de benzodiazepines com el diazepam o el lorazepam en el cas d'insuficiència hepàtica, si bé s'aconsella també la utilització de tiamina per a prevenir l'aparició d'encefalopatia hepàtica.

PACIENTS MAJORS DE 80 ANYS

D'altra banda, des del grup de treball d'Alcohol i Alcoholisme es va plantejar, en col·laboració amb el grup de treball de Pacients pluripatològics i Edat Avançada també de SEMI, el Registre de Consum d'Alcohol en Pacients Ancians, amb la hipòtesi principal que el consum d'alcohol pot influir en les condicions de salut prèvies, capacitat cognitiva i funcional i complicacions durant l'ingrés hospitalari per qualsevol causa en pacients majors de 80 anys.

L'únic criteri d'inclusió en aquest registre és que es tracti d'un pacient major de 80 anys ingressat per qualsevol causa. Actualment, segons indica el doctor Novo Veleiro, es compta amb 31 centres participants i s'han inclòs prop de 300 pacients.

Entre les dades preliminars del registre cal destacar que un 30% dels pacients havien consumit alcohol en algun moment i un 20% d'ells presentaven un consum actiu d'alcohol en el moment de l'ingrés, en la majoria dels casos de manera diària.

A més, els pacients amb consum actiu d'alcohol van presentar de forma més freqüent desnutrició i deterioració cognitiva. Durant l'ingrés, els afectats per consum d'alcohol van patir de forma més freqüent complicacions relacionades amb incapacitat per a agafar el son i episodis de confusió mental i agitació psicomotriu.

Si bé les dades encara són preliminars i l'objectiu és aconseguir la inclusió d'almenys 1.500 pacients per a poder establir conclusions fiables, segons el parer dels experts aquesta anàlisi preliminar orienta cap a una possible relació directa del consum d'alcohol en pacients ancians i una major probabilitat de complicacions durant el seu ingrés per qualsevol causa.