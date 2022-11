L'addicció a l'alcohol es manté com el primer motiu d'atenció als Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) de les comarques gironines. Amb dades del 2021, el 41% dels pacients atesos per primera vegada (1.266) van iniciar el tractament per problemes relacionats amb l'alcohol. La segueixen les addiccions a la cocaïna, amb un 27% dels nous casos; el cànnabis (13%) i l'heroïna (7%). L'any passat, els CAS gironins van atendre un total de 4.494 pacients, un 74% dels quals van ser homes i un 26% dones, amb una edat mitjana de 41 anys.

Els Centres d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) són centres públics i gratuïts d'atenció de les persones drogodependents. A comarques gironines formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), empresa pública sanitària de la Generalitat de Catalunya. S'hi fa el procés rehabilitador dels pacients amb problemes d'addicció a l'alcohol, cocaïna, cànnabis, heroïna i altres substàncies que generen dependència, tòxiques o no, amb un suport sanitari, psicològic i social. L'alcohol és una substància psicoactiva amb propietats causants de dependència. Es tracta de la droga més consumida, tant per adults com per joves, i acceptada socialment. Aquest dimarts, en el marc del Dia Mundial sense Alcohol, els professionals dels Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) de les comarques gironines alerten de la magnitud del problema de l'addicció a l'alcohol i subratllen la comorbiditat associada que produeix la seva ingesta. Segons l'enquesta de Salut de Catalunya (2021), la prevalença del consum de risc d'alcohol en la població de 15 anys i més és del 4,9%. Els homes tenen un percentatge de consum de risc superior (7,7%) al de les dones (2,2%). Les persones més joves són les que tenen un percentatge de consum de risc d'alcohol més alt (7,2% de 15 a 44 anys). La prevalença disminueix a mesura que augmenta el grup d'edat. L'informe també constata que les persones de la classe social menys afavorida són les que tenen el percentatge més alt de consum de risc d'alcohol i que la prevalença de consum de risc d'alcohol va augmentar l'any 2020, en ple esclat de la pandèmia. La cap dels CAS de les comarques gironines, la doctora Begoña Gonzalvo, afirma que el confinament va «conduir a recaigudes». Alarma entre els metges: 10 de cada 100 ingressats presenten un consum excessiu d'alcohol