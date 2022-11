Les autoritats sanitàries de l’Argentina han confirmat la detecció de dos contagis pel fong ‘Candida auris’, un microorganisme superresistent als principals fàrmacs coneguts i que és potencialment mortal, van informar aquest dimecres fonts oficials, informa Efe.

El Ministeri de Salut va assenyalar en un comunicat que els dos pacients infectats, que es mantenen aïllats, «no van compartir el mateix àmbit en el mateix moment» durant la seva estada en una clínica de la ciutat de Buenos Aires.

Els casos detectats

Un dels aïllaments correspon a un pacient internat des del 2 d’octubre a la unitat de cures intensives d’un centre hospitalari de la capital, on va recalar després de ser traslladat en un vol sanitari des de l’exterior del país.

«El 18 d’octubre se li va realitzar un urocultiu amb aïllament i no va ser fins al 28 d’octubre que va ser identificat com a ‘Candida auris’ per tècnica de MALDI-TOF en un laboratori privat», va assenyalar el comunicat.

El segon cas està vinculat a un pacient que rep tractament ambulatori en aquesta mateixa clínica i a qui se li va realitzar un cultiu líquid peritoneal el 13 d’octubre, d’on es va aïllar un llevat també identificat com a ‘Candida auris’.

La ‘Candida auris’ és un fong que causa infeccions greus, i en ocasions mortals, i que es propaga en centres d’atenció mèdica. Suposa un greu problema perquè pot causar infeccions invasives sanguínies i d’altres tipus, especialment en els pacients que estan internats en hospitals i llars d’avis i que tenen molts problemes mèdics.

El fong, descobert el 2009, té un alt índex de mortalitat: més d’un de cada tres pacients moren dins del mes d’haver rebut el diagnòstic d’una infecció invasiva per aquest microorganisme. A més, és multiresistent –perdura en l’ambient i resisteix alguns desinfectants que comunament s’utilitzen en els centres d’atenció mèdica– i molt difícil d’identificar, ja que sovint es confon amb un altre tipus de fongs, tret que s’utilitzin mètodes especialitzats de laboratori.

L’OMS va presentar per primera vegada una llista amb els 19 fongs infecciosos més perillosos per a la salut pública, el 25 d’octubre, entre els quals destaca el ‘Candida auris’ com un dels que presenten més riscos per a les persones.