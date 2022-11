Multen un laboratori pel preu excessiu d’un medicament

La CNMC ha multat amb 10.250.000 euros l’empresa farmacèutica Leadiant per haver abusat de la seva posició de domini al mercat de la fabricació i subministrament de medicaments que fan servir l’àcid quenodesoxicòlic (CDCA) per al tractament d’una malaltia rara anomenada xantomatosi cerebrotendinosa (XCT).

Des de fa dècades la XCT s’ha tractat amb medicaments que fan servir el CDCA com a principi actiu i, a més, se n’ha demostrat l’eficàcia per impedir la progressió de la malaltia i fins i tot per revertir parcialment els símptomes si s’administra de forma crònica i primerenca. Els denunciants van assenyalar que el preu del CDCA-Leadiant era més de 1.000 vegades superior al dels fàrmacs amb CDCA emprats fins al 2008.