Investigadors del Centre d’Investigació del Càncer (CIC), amb seu a Salamanca, han identificat que els pacients hospitalitzats amb covid-19 durant les primeres onades de la pandèmia tenien una freqüència més alta de limfocitosi de cèl·lules B monoclonal de recompte baix que la població general.

El CIC ha explicat aquest dimarts en una nota de premsa que en un estudi publicat per aquests científics s’ha demostrat que aquesta limfocitosi s’identifica com un nou marcador de risc independent per a la covid més greu.

Els resultats obtinguts en la recerca han servit per identificar quins factors s’associen amb els casos més greus de covid en les primeres onades de la pandèmia, prèvies a la vacunació.

Distintiu de risc

Per a aquest estudi, els investigadors han analitzat les mostres de sang de pacients hospitalitzats amb coronavirus i ho han comparat amb la població general de la mateixa regió geogràfica en dates anteriors a la pandèmia.

«Segons els nostres resultats i dades prèvies de la nostra línia d’investigació, l’‘MBL lo’ emergeix com un nou marcador de risc independent per a covid més greu. Els subjectes amb ‘MBL lo’ tenen una immunitat deteriorada i, per tant, serien més propensos a patir infeccions greus i potencialment també a desenvolupar respostes inadequades a la vacunació», han assenyalat els investigadors a través de la nota de premsa.

L’estudi ha detectat la presència de ‘MBL lo’ en el 29% dels pacients amb covid, una freqüència que duplica l’observada en la població general, mentre que la prevalença de ‘MBL lo’ va ser encara més alta en els pacients ingressats a l’hospital (un 40 %), incloent-hi els crítics.