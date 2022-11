La metàstasi és la principal causa de mort per càncer. Malgrat els avenços en teràpies dirigides contra el càncer, evitar que les cèl·lules malignes es disseminin a altres parts del cos és un dels grans reptes actuals. Un estudi liderat pel Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i l'empresa biotecnològica BCN Peptides ha demostrat en models animals l'eficàcia d'un nou fàrmac per reduir la formació de metàstasis en càncer de mama i en neuroblastoma i rabdomiosarcoma, dos dels tumors infantils més freqüents. Els investigadors veuen en el fàrmac, el pèptid sintètic RA08, una teràpia prometedora en el futur per a un ampli ventall de càncers.

El grup de Càncer i Malalties Hematològiques Infantils del VHIR ha liderat aquest treball, que ara es publica a la revista 'Cellular and Molecular Life Sciences'. L'estudi ha comptat amb la col·laboració dels Serveis d'Oncologia i Hematologia Pediàtriques, Cirurgia Pediàtrica i Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i de l'Institut de Biomedicina de Sevilla (IBiS). En estudis previs del grup, s'ha descrit que la presència de nivells elevats de la proteïna diana integrina alfa9 (ITGA9) es relaciona amb un risc alt de patir metàstasis. En aquest treball, els investigadors han analitzat els mecanismes biològics pels quals aquesta proteïna afavoreix que les cèl·lules d'alguns tipus de càncer abandonin el primari i viatgin per l'organisme fins a formar metàstasi en un altre òrgan. Concretament, han investigat el paper de la ITGA9 en la invasió tumoral en cèl·lules i models de ratolí de neuroblastoma i de rabdomiosarcoma. Els investigadors han identificat que la ITGA9 juga un paper clau en la metàstasi d'aquests tipus de càncer infantil i que té un paper rellevant en la supervivència, proliferació, migració i invasió de les cèl·lules, tots ells factors clau per a la disseminació. Conèixer aquestes funcions és important per desenvolupar noves estratègies terapèutiques. A més de descriure aquest mecanisme rellevant per a la metàstasi, l'estudi testa l'efecte d'un nou fàrmac, que ha donat uns resultats «excepcionals» en models animals i que pot tenir «un alt impacte» per prevenir que es disseminin les cèl·lules, destaquen els investigadors. Aquest fàrmac, dissenyat per l'empresa BCN Peptides, busca interferir en la unió entre la ITGA9 i les proteïnes ADAM per bloquejar la invasió de les cèl·lules metastàtiques a altres òrgans. Aquest fàrmac, el RA08, està protegit amb patent. L'estudi demostra en models preclínics que la inhibició farmacològica de la ITGA9 amb el pèptid RA08 redueix de forma significativa la formació de metàstasis i millora la supervivència tant en models de ratolí de rabdomiosarcoma i neuroblastoma com també de càncer de mama. Tots tres tipus de tumors tenen en comú que, tot i que en general tenen una alta supervivència, aquesta disminueix molt quan els pacients desenvolupen metàstasi.