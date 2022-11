Especialistes en son adverteixen de l’ús excessiu i inútil que es fa de la melatonina

Els especialistes en son consideren que a Espanya es dorm malament i poc i que es prefereix prendre una pastilla que canviar certs hàbits. Una de les solucions més buscades és la melatonina, que, encara que no té efectes secundaris rellevants, presa malament i quan no toca la converteixen en un remei inútil.

«El que recomanem és que hi hagi darrere un metge que decideixi com prendre melatonina, que intrínsecament no és ni bona ni dolenta, però si està mal indicada no servirà per a res», explica Óscar Sans, responsable de la Unitat de Trastorn del Son de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

«S’està fent un consum excessiu de melatonina perquè sabem que mal no ens farà», assenyala la coordinadora de la Unitat Multidisciplinària del Son de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Odile Romero, que afegeix que «has de saber molt bé quan l’has d’indicar, a l’hora que l’has d’indicar i la dosi i el tipus que has d’indicar, i això és el que no s’està fent bé; la gent pren qualsevol tipus de melatonina».

La melatonina és una hormona natural secretada per la glàndula pineal del cervell que regula el cicle somio-vigília del son. De forma exògena es pot administrar de dues formes, una d’elles mitjançant suplements d’alliberament ràpid i que no poden superar els 1,9 mg.

Al mercat existeixen multitud de productes sense recepta que ajuden a la relaxació i el son amb diferents substàncies. Segons dades de la consultora Iqvia, el més venut és un fàrmac de doxilamina, seguit de dos complements que contenen melatonina. Un d’ells gairebé va triplicar la seva comercialització el 2021 i en el que portem de 2022 s’ha incrementat ja un 18 % respecte l’any anterior.

Les vendes d’aquest tipus de productes han anat en augment progressiu en els últims anys en passar dels 11,1 milions el 2020 als 11,7 milions el 2021 (un 6% més) i d’aquí a 12,1 milions el 2022 (un 3% més).

La melatonina a partir de 2 mg és un medicament d’alliberament retardat que exigeix prescripció -encara que no està sufragada pel Sistema Nacional de Salut (SNS)-, i està indicada per a nens amb trastorn de l’espectre autista o de dèficit atencional i hiperactivitat i per a persones de més de 55 anys amb una disminució de la secreció endògena.

La melatonina d’alliberament ràpid podria considerar-se per avançar la fase d’inici del son en els que la tenen retardada, pal·liar el «jet lag» o els torns laborals.