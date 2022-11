Sortir del llit pot convertir-se en una tasca impossible, sobretot, durant els mesos de fred en els quals preferim ronsejar abrigats amb els llençols i l’edredó. Tanmateix, l’expert en son Martin Seeley compta amb la solució ideal perquè no ens costi tant posar-nos en marxa.

Segons l’especialista hi ha una regla dels 10 segons que ajuda a sortir del llit, sense probabilitat que hi tornis a entrar de nou. Tal com ha compartit a The Mirror, la clau rau a aixecar-te 10 segons després que soni l’alarma. Seeley aconsella a més abandonar l’habitació per no tenir la temptació de tornar a ficar-te i continuar dormint.

Tot just aixecar-te pots anar al lavabo o a la cuina per preparar-te l’esmorzar, el cas és sortir com més aviat millor del llit i l’habitació, tal com afirma l’expert.

Una dutxa, el millor aliat per sortir del llit

Per evitar que la temperatura corporal es perdi, és aconsellable que t’abriguis amb alguna peça càlida abans de sortir: «El pitjor que podem fer quan ens despertem amb fred és ajeure’ns al llit i fixar-nos en la temperatura que fa i les ganes que tenim de quedar-nos-hi. Això sovint pot fer-nos sentir encara pitjor i desmotivats a l’hora d’afrontar el dia».

L’expert recomana anar directe a la dutxa per disfrutar de l’aigua calenta, ja que això ens ajudarà a regular la temperatura corporal i a afrontar una nova jornada, sense pensar que ens estem morint de son. «Si tens problemes per despertar-te a l’hora acordada, la manera més ràpida de solucionar-ho és prendre una dutxa calenta, abans que res. La dutxa fa que la sang flueixi i s’escalfi», ha explicat.

Si encara et resulta massa difícil aixecar-te del llit al matí, llavors pots intentar programar els radiadors perquè entrin en acció abans que soni l’alarma.

Això assegurarà que el teu dormitori tingui temps d’escalfar-se abans que t’hagis de treure les mantes i afrontar el dia, perquè no t’aixequis del llit i et trobis en una habitació gelada.

Tanmateix, no és només el fred el que ens manté al llit a l’hivern, ja que les llargues nits signifiquen que sovint encara és fosc quan sona l’alarma al matí, cosa que fa que aixecar-nos no ens agradi.

Si tens problemes amb els matins foscos, Martin suggereix provar una capsa de llum, que és una llum dissenyada per imitar la llum solar natural que veuries els mesos d’estiu, i està programada per encendre’s quan soni l’alarma.