«És un pas molt important en el món de l’Alzheimer» Els científics han confirmat l’eficàcia del lecanemab, el fàrmac que la farmacèutica japonesa Eisai ha estat investigant junt amb la nord-americana Biogen i que redueix fins a un 27% l’empitjorament dels símptomes d’aquesta malaltia. A principis d’octubre l’empresa va llançar una nota de premsa explicant els resultats d’un assaig clínic entorn d’aquest fàrmac. Però faltava conèixer els detalls del resultat final que es presentarien en el Congrés d’Assajos Clínics sobre la Malaltia d’Alzheimer (CTAD, per les seves sigles en anglès), que se celebra aquests dies a San Francisco.

La Fundació Pasqual Maragall, referent en la investigació i tractament de l’Alzheimer, aplaudeix els resultats d’aquesta investigació. «És només el principi perquè els canvis són modestos, i cal fer assajos clínics més llargs. Però és un pas endavant molt important», apunta EL PERIÓDICO el director de l’entitat, Arcadi Navarro. El lecanemab, els resultats del qual són «clínicament rellevants» i que, segons ell, ha de ser aprovat per l’Administració d’Aliments i Medicaments (FDA) dels Estats Units, és el «primer fàrmac que realment modifica el curs de la malaltia». Aquesta és veritablement la seva importància. «Ja hi havia medicaments per tractar els símptomes, però aquest realment frena el deteriorament cognitiu», valora Navarro.

Tanmateix, els científics també criden a continuar investigant sobre aquest fàrmac, ja que pot comportar un risc d’efectes secundaris perillosos per a certs pacients, segons altres dades presentades a San Francisco. El lecanemab s’ha associat amb un tipus d’inflamació cerebral en el 12,6% dels pacients de l’assaig, un efecte secundari observat prèviament amb fàrmacs similars.

No obstant, els resultats complets d’aquest estudi clínic avançat (fase III) realitzat en gairebé 1.800 persones seguides durant 18 mesos van confirmar una reducció del 27% en el deteriorament cognitiu en pacients tractats amb lecanemab. Aquesta proporció «estadísticament significativa» segons els dos grups ja s’havia anunciat a finals de setembre.

Efectes secundaris

L’estudi complet, publicat dimecres al ‘New England Journal of Medicine’, també especifica les taxes d’incidència dels efectes adversos del lecanemab, de vegades greus i notablement més freqüents que en el grup de pacients amb placebo.

Així, el 17,3% dels pacients tractats amb lecanemab van patir hemorràgies cerebrals, davant el 9% del grup placebo. I el 12,6% de les persones que van rebre aquest medicament experimental van patir edema cerebral, en comparació amb només l’1,7% en el grup del placebo.

No obstant, la taxa de mortalitat general és gairebé la mateixa en els dos grups de pacients de l’estudi (0,7% en les persones tractades amb lecanemab, 0,8% en les que reben placebo).

«Tractament real»

«Aquest és el primer fàrmac que ofereix una opció de tractament real per a les persones amb Alzheimer», va dir Bart De Strooper, director de l’Institut d’Investigació de la Demència del Regne Unit, segons recull AFP. «Tot i que els beneficis clínics semblen una mica limitats, es pot esperar que es tornin més evidents si el fàrmac s’administra durant un període més llarg», va afegir.

En la malaltia d’Alzheimer, dues proteïnes clau, tau i una altra anomenada beta-amiloide, s’acumulen gradualment de manera anormal al cervell, cosa que provoca la mort de les cèl·lules cerebrals i l’encongiment del cervell.

Això provoca, entre altres coses, pèrdua de memòria i una creixent incapacitat per realitzar les tasques diàries. Aquesta malaltia és un dels principals problemes de salut pública, ja que afecta més de 40 milions de persones arreu del món.

Lecanemab es dirigeix als dipòsits de proteïna beta-amiloide, però només en les primeres etapes de l’Alzheimer, cosa que podria limitar-ne l’ús perquè aquesta malaltia sovint es diagnostica tard.