L’observatori FAROS de Sant Joan de Déu alerta en el darrer informe de l’impacte de la contaminació ambiental en la salut infantil, inclús en els embrions. En aquest sentit, la cap d’obstetrícia i ginecologia, Lola Gómez, avisa que l’embaràs és "una finestra d’exposició” a la contaminació molt important.

La doctora apunta, fins i tot, que les substàncies contaminants que arriben al fetus a través de la mare també es dipositen en la càrrega genètica del futur nadó, de manera que l’impacte nociu “es traslladarà també a les següents generacions”. En aquest escenari, els professionals criden a “renaturalitzar” la vida de mares i infants i a prendre mesures per millorar la qualitat de l’aire a les aules per reduir l’exposició a factors nocius.

La doctora Gómez explica que les substàncies contaminants que hi ha a l’aire “actuen com hormones” de manera complexa fins a generar un estadi inflamatori tant en la mare com en l’ambient que rodeja el fetus. “El nen està exposat als contaminants que rodegen la mare”, conclou.

Tota aquesta contaminació, avisa la doctora, pot generar també complicacions en la salut en l’edat adulta de la persona.

En aquest sentit, un dels coordinadors de l’estudi i pediatra de Sant Joan de Déu, Quique Bassat, opina que és necessari augmentar l’activitat dels infants en entorns naturals, ja que és “més beneficiós” per a ells. Gómez fa extensiva la crida a les futures mares: “Allà on sigui la mare està també el bebè dins la panxa".

“La manca de contacte amb la natura impulsa el sedentarisme i actua com un factor clau en l’increment de l’obesitat, malalties respiratòries i cardiovasculars, trastorns de la conducta, comportament, atenció, empitjorament de les malalties cròniques o disminueix els nivells de vitamina”, alerta l’informe de Sant Joan de Déu.

Bassat explica que els infants són més vulnerables davant la contaminació per “immaduresa fisiològica”. Els nens, detalla el pediatra, estan “més exposats a la contaminació per unitat de pes”. Aquells que neixen avui, diu, estaran més exposat a les condicions mediambientals adverses durant més temps al llarg de la seva vida que els seus pares.