principals senyals d’avís de la depressió postpart

Una de cada cinc dones tindrà un problema de salut mental durant l’embaràs o el primer any de postpart, segons la Sociedad Marcé Española (MARES). La depressió postpart és el problema de salut mental femení més freqüent al món. Predomina en les mares, però també es manifesta en pares.

Se la coneix altrament com a «depressió somrient» perquè, com tothom dona per suposat que aquest és un moment bonic i especial on la prioritat és la salut del nadó, moltes mares la dissimulen i la viuen, amb culpabilitat i vergonya, en soledat.

Ve donada per un conjunt de situacions, com els antecedents personals de depressió, però també hi té molt a veure el tipus d’embaràs, part i postpart recent, així com el suport que la mare rebi per part de la parella, l’entorn i els professionals que l’atenen.

Per detectar-la, cal fixar-se en diferents senyals o símptomes: l’excés o manca de gana, els plors constants, estar molt cansada tot el dia, dormir molt poc o passar-se el dia dormint, aïllar-se de familiars i amistats... D’altra banda, hi ha símptomes que refereixen més a pensaments, sentiments o emocions. Així, hi ha mares que poden sentir-se irritables, ansioses o desesperançades, amb la sensació que la vida no té sentit. Noten que el nadó molesta i que tenen dificultats per vincular-se amb ell. Tenen un gran sentiment de culpa perquè es veuen incapaces de poder calmar les demandes del seu fill o filla. Senten que la situació les supera enormement. I aquests dubtes i inseguretats constants sobre si ho estan fent bé poden, per moments, generar pensaments de fer-se mal a elles mateixes o al seu nadó.

Aquests símptomes estan presents la major part del dia i generen un malestar molt important en la mare, dificultant que pugui portar una rutina positiva i fent que visqui en una lluita constant, amb molt de sacrifici i voluntat de fer les coses bé, de sentir aquesta connexió amb el seu nadó, però notant aquest buit i aquesta fredor entre ella i el seu infant.

Altres gestos que ens poden fer pensar que algú pateix una depressió postpart són la preocupació obsessiva per la salut o el pes del nadó, les visites freqüents a urgències o a professionals de la salut, les alteracions del son (insomni) i els plors constants del nadó.

Per últim, és important tenir clar que deixar passar el temps no millora la depressió, sinó que la cronifica. Per aquest motiu, cal buscar ajuda de professionals especialitzats en psicologia perinatal.